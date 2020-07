Sylvia Pasquel comparte qué sustancia prohibida toma para combatir el COVID-19

México. La primera actriz mexicana Sylvia Pasquel comparte que toma una sustancia "prohibida" para combatir el COVID-19, y lo hace tras haber leído mucho sobre el tema, por eso decidió consumirlo. En entrevista con "Sale el Sol", la hija de Silvia Pinal dice que lleva alrededor de un mes tomando dióxido de cloro, sin embargo, no recomienda a la gente que lo haga.

El mismo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, ha dicho a la gente en sus conferencias de prensa que no es bueno tomar dióxido de cloro para tratar el COVID-19, aunque muchas personas lo están tomando, y una de ellas es Sylvia Pasquel, figura del espectáculo mexicano y madre de la cantante Stephanie Salas.

Llevo un mes tomándolo. No comento nada porque ya sabes que hay mucha gente detractora que luego se te va a la yugular por eso no recomiendo nada… Me convenció, lo empecé a tomar hace un mes, no te puedo decir que cambió mi vida porque yo creo que eso es con la continuidad”, cita Sylvia en la entrevista para "Sale el Sol".