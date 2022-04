Sylvia Pasquel habla del robo que sufrió la casa de Silvia Pinal mientras ambas estaban de fiesta

El día de ayer se dio a conocer que Silvia Pinal, de 90 años de edad, habría sufrido un robo millonario, pues según unos ladrones habrían ingresado a su lujosa casa, donde abrieron la caja fuerte para llevarse las joyas de la famosa mientras ella se encontraba afuera, por lo que la noticia corrió como pólvora.

Ahora su hija mayor Sylvia Pasquel de 72 años de edad, decidió hablar sobre dicha polémica cuanto antes, pues muchos pensaron que su madre estaba presente cuando ocurrió el incidente, pero en realidad ni la primera actriz, ni ella estaban presentes cuando se robaron las cosas, pues ni siquiera entraron a la casa de la matriarca de las pinales.

De acuerdo con Sylvia Pasquel, quien habló al programa Venga la Alegría, fue una de las enfermeras de su mamá, quien entregó al parecer varias cajas a un desconocido, quien supuestamente había sido mandado por la misma artista, pues le escribió un mensaje de texto, donde aparecía la foto de la Pasquel, pero antes de entregar las cosas otra de las enfermeras le aviso, por lo que de inmediato ella dijo que en ningún momento había mandado a nadie.

Dile que no haga caso, que no le abra a nadie y que no entregue nada, que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada, acto seguido, pues yo poco rato comentándolo haya en la comida, yo le dije al chofer que se regresara a casa de mi mamá a ver qué estaba pasando", dijo Sylvia Pasquel.

Y es que de nueva cuenta la otra enfermera que trabaja con las pinales le dijo a Sylvia Pasquel que la otra trabajadora que estaba en su casa le mandó un mensaje donde le dijo que alguien le advirtió que ya no contestara los mensajes ni las llamadas, lo que preocupó más a la actriz mexicana, por lo que ella también decidió ir a su casa materna para saber que estaba pasando.

Cuando Sylvia Pasquel llegó se enteró de que la enfermera que estaba en casa y estaba recibiendo mensajes supuestamente de ella, le informó que había entregado varias cajas con joyería, pero que solo se trató de bisutería, pues las joyas están en un banco y no en la residencia.

