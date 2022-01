Sylvia Pasquel la única miembro de la familia Pinal que habla del arresto de Frida Sofía

Sylvia Pasquel de 72 años de edad no se quedó callada en una entrevista y opinó de una manera muy sabia la detención que vivió su sobrina Frida Sofía de 29 en la ciudad de Miami por supuestamente alterar el orden público, situación que de inmediato la joven desmintió, pues todo se debió a que una persona al parecer no le caía bien y la echó del lugar donde estaba.

Como era de esperarse los medios y fans esperaban alguna declaración por parte de la familia Pinal quienes se han mantenido al margen ante lo sucedido de la joven, pero de inmediato Sylvia Pasquel tía de la chica opinó sobre el polémico tema.

"Son cosas que suceden en mi familia, pero que no son responsabilidad mía ni estar dando entrevistas ni aclaraciones ni nada no entonces yo siempre me mantengo al margen en esas situaciones", dijo la actriz mexicana para el programa Hoy.

A pesar de que en el pasado las dos mujeres tuvieron una batalla por medio de redes sociales, Sylvia Pasquel deja en claro que tiene los brazos abiertos para lo que sea en especial si Frida Sofía se quiere acercar un momento con ella, pero recalcó que no quiere andarse ofreciendo, pues no llegaría a tanto.

Mira yo siempre estoy con los brazos abiertos el que se quiera acercar a mí con todo el gusto con todo el amor del mundo lo recibo con los brazos abiertos, pero tampoco me ando ofreciendo verdad que aquí estoy dijo la famosa vía zoom.

Para quienes no lo saben la relación entre Frida Sofía con la familia se debió a que la hija de Alejandra Guzmán estaba harta de que la compararan a cada momento con Michelle Salas, además de lo resentida que estaba con su madre, pues su infancia no fue nada agradable debido a la ausencia de la rock star por cuestiones de trabajo entre otras cosas.

Aunque Frida Sofía se había alejado de las redes sociales por un tiempo pues al parecer ya no quería más polémicas en su vida, todo se volvió a desatar tras este arresto.