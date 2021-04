Sylvia Pasquel rechaza opinar sobre el supuesto abuso de Enrique Guzmán a su sobrina Frida Sofía

México. Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal y el fallecido Rafael Banquells, hermana de Alejandra Guzmán, tiene encuentro con medios de comunicación en CDMX y se niega a compartirles lo que piensa de su sobrina Frida Sofía.

La señora Pasquel rechaza opinar sobre el supuesto abuso sexual que habría cometido Enrique Guzmán en contra de Frida, cuando esta era una niña y según lo dio a conocer esta última en el programa De Primera Mano.

A ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes, ni los toco con la prensa", expresó ante los medios.

Y según puede verse en imágenes que difunden programas como De Primera Mano y Ventaneando, Pasquel reiteró que no va a hacer ningún comentario acerca del tema que ha sido un escándalo a nivel nacional respecto a la familia Guzmán Pinal.

Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia. Mi mami está muy linda, está muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos, yo me abstengo de hablar del tema", comentó Pasquel.

Recordemos que Frida Sofía acusó de abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán, a quien definió como un hombre "muy asqueroso" tras haber arruinado su infancia al tocarla sexualmente cuando tenía apenas cinco años de edad.

Me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco años", expresó Frida Sofía ante Gustavo Adolfo Infante, quien fue el periodista que la entrevistó.