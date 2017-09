Sylvia Pasquel se convierte en una suegra "molona"

"Tres familias" se estrena el 2 de octubre a las 19:30 horas, a través de Televisión Azteca. Es una teleserie en la que participan Sylvia Pasquel, Ingrid Martz, Carlos Espejel y Ulíses de la Torre, entre otros.

En entrevista con Grupo Fórmula, Yoshua Mintz, director de contenidos de la empresa, asegura que con este proyecto se busca dar entretenimiento sano a la gente.









A este proyecto se integra la actriz Sylvia Pasquel, quien dará vida a la típica suegra molona que se la pasa todo el tiempo peleando con su hijo.





"Pues mira yo soy la típica suegra molona que me la paso peleándome todo el tiempo con Carlos (Espejel) que es ‘Chacho' y mi hija es Alma. Los conflictos lógicos de una familia que no tiene trabajo, que no consigue cómo sacar adelante a su familia", señala Pasquel.