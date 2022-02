Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán se estarían disputando el teatro de su madre

Un nuevo escándalo acaba de ocurrir en la familia de Silvia Pinal, pues al parecer se están disputando el teatro de la matriarca, se trata se Sylvia Pasquel de 72 años y Luis Enrique Guzmán, su hermano menor, pues los dos quieren ser los administradores del lugar, pues la persona encargada va a dejar el puesto.

De acuerdo con Alex Kaffie, la señora Mónica Marban dejará pronto de ser la encargada del teatro Silvia Pinal, es por eso que Sylvia Pasquel quiso tener dicho lugar, pero de inmediato su hermano menor también quiere tener dicho cargo, lo que podría provocar una disputa familiar.

Según Luis Enrique Guzmán no quiere que Mónica Marban se quede con el imponente sitio, pues la señora no es de la familia, por lo que desea que pase a sus manos, pero no se imaginó que la hija mayor de Silvia Pinal también quiere entrar al mundo administrativo, aunque ninguno de los dos ha dicho nada.

Hay que mencionar que la tención en la dinastía Pinal ha estado muy fuerte debido a varios escándalos, el más reciente fue por el estado de salud de la actriz de la Época de Oro quien estuvo internada en un hospital por problemas de Covid-19, pero ahora ya está mejor.

"Que se lo quede la Pasquel! Ella si le sacará provecho y lo cuidara el otro tracalero lo va a vender de inmediato", "El teatro lo debería de manejar Sylvia Pasquel, ella sabe de eso y aparte es muy buena actriz. Estoy piense y piense en La Seré breve y ni idea tengo", "Deberían ser inteligentes, ya que Silvia tiene la experiencia y Enrique la Juventud y además..... son familia!!", escriben las redes.

Hay que mencionar que Sylvia Pasquel acaba de recibir un reconocimiento en Miami en Premios Más, por lo que muchos se preguntan si en dicha gala habló del problema, aunque no se sabe bien como quedará dicho lugar los internautas al parecer le van más a la actriz experimentada.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán no se ha metido en esta polémica, pues ya no quiere estar en el ojo del huracán.

