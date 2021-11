Sylvia Pasquel y la foto inédita en el jardín junto a su padre Rafael Banquells

México. Un ser humano admirable y un gran padre, así es como Sylvia Pasquel ha definido a don Rafael Banquells en varias entrevistas que le han hecho y ahora comparte una imagen a su lado en Instagram.

Dicha imagen llama la atención especialmente porque es la primera vez que Sylvia Pasquel la hace pública. Hasta ahora la había mantenido en su álbum personal y la coloca en sus redes sociales.

Pasquel, hija también de la primera actriz Silvia Pinal, emociona a sus seguidores porque se muestra muy jovencita en dicha imagen junto a su señor padre, quien fue un destacado actor y productor del mundo del espectáculo en México.

"No saben el sentimiento que me dió encontrar esta nota que me dejó mi papá, fue una de las últimas.

Sin duda tus palabras las llevo siempre en mi corazón. Besos hasta el cielo mi papito hermoso ¡Sigues en mi!", escribe Sylvia Pasquel en el título de su post.

La señora Pasquel no describe en qué año habría tomado la imagen referida que es en blanco y negro y aparece en un traje de baño abrazando a su señor padre; se estima que correponde a finales de los años 60, puesto que ella aparente tener entre 16 y 18 años de edad.

Don Rafael Banquells fue un actor, director y empresario de cine, teatro y televisión de ascendencia española que murió en octubre de 1990 a causa de un infarto y entre sus trabajos artísticos destaca su actuación en la telenovela Gutierritos.

Foto de Instagram @sylviapasqueloficial

A Sylvia Pasquel últimamente le ha dado por compartir imágenes suyas de su pasado y sus seguidores se encantan con ello, por ejemplo en días pasados mostró cómo lucía cuando tenía 18 años de edad y acababa de tener a su hija Stephanie Salas, a quien presume de meses de nacida.

"Me pidieron mucho que les compartiera una foto inédita de cuando me convertí en mamá a los 18 años, con mucho amor aquí se las dejo", escribe Sylvia en el título de su post.

Recordemos que Sylvia Pasquel, de 72 años de edad, tuvo también otra hija a quien puso Viridiana en honor a su hermana del mismo nombre, la cual murió a principio de los años 80 en un accidente automovilístico en CDMX.

Tristemente Viridiana, la segunda hija de Pasquel, también perdió la vida en los años ochenta cuando tenía dos años de edad al encontrarse jugando en la alberca y murió ahogada.