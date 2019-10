T-Pain de exitoso rapero a empresario millennial

T-Pain no es fanático de las mañanas tempranas, pero es el precio que paga cuando viaja por el país para destacar a los emprendedores y las nuevas empresas.

"Son muchas horas de no rapero", dijo el dos veces ganador del Grammy con una sonrisa.

El cantante y rapero, nacido Faheem Rasheed Najm, es el presentador de "T-Pain’s School of Business", un programa de FUSE que explora negocios innovadores y especializados fundados por millennials. Muchos se centran en las nuevas tecnologías y los conceptos con visión de futuro.

"Es genial respaldar estos negocios y salir aquí y conocer a los empresarios reales", dijo. "Muchas personas que entrevistamos en el programa básicamente están tratando de salvar el medio ambiente, ideando diferentes maneras de mantener sostenible la Tierra".

El "rappa-ternt-sanga" (rapero convertido en cantante), como se llama a sí mismo, dijo que entrar en el mundo de los negocios era algo natural; sus mañanas _ o tardes, dependiendo de cuándo se despierte _ consisten en explorar aplicaciones de crowdsourcing y ayudar a financiar negocios e ideas que le llamen la atención.

La carrera de Pain es una que puede ser envidiada por su longevidad, ya que muchos de los artistas con los que se enfrentó en las listas de música en la década de 2000 se han desvanecido en la oscuridad. Él constantemente ha sacado música, y ha mantenido a su estrella brillante al mantener su rostro en la televisión. Ganó el concurso inaugural "The Masked Singer" en febrero, seguido de la organización de los iHeart Music Awards en marzo. Sin embargo, no lo etiqueta como un regreso.

"No lo llamaría resurgimiento. Es algo que ya estaba haciendo. Siempre me encuentro con productores de televisión y siempre tengo reuniones en redes y cosas por el estilo, y dicen: "Hombre, tienes una personalidad", dijo. "Soy bastante identificable cuando se trata de aprender sobre estas cosas porque estoy aprendiendo con mi audiencia, y si soy lo suficientemente bueno como para ayudar a las personas a aprender y ayudar a las personas a iniciar su propio negocio, lo tomaré".

Pero aunque puede que no lo llame un renacimiento, es mucho más visible en la cultura pop de lo que ha sido en años. A pesar de las giras y las apariciones de invitados, incluida una característica de alto perfil en "Finish Line" del álbum "Coloring Book" de Chance The Rapper 2016, Pain no había tenido una canción en solitario que incluyera a Billboard desde 2013. Pero eso cambió este año : Lanzó un nuevo proyecto en marzo, "1UP", y su canción "Girlfriend" con G-Easy alcanzó el puesto # 37.

Su música todavía sirve como el sol en el que todos sus otros intereses orbitan. Pero para algunos fanáticos del hip-hop, es una maravilla que su música aún resuene: hace una década, muchos predijeron su carrera casi muerta después de que Jay-Z lanzó "D.O.A. (Death of Auto-Tune) ”en 2009, una canción que insta al mundo del hip-hop a dejar de usar el efecto después de creer que se había sobresaturado en la cultura pop.

Pero no solo ha prosperado su carrera, su influencia se puede escuchar en la música de muchos de los artistas populares de la actualidad, como Migos, Future, Travis Scott y Juice Wrld.

"Definitivamente ha cerrado el círculo. Me alegra poder tener tanta influencia ahora ", dijo el cantante de" Buy U A Drank ". “Lo veo en la televisión, lo veo por todas partes. Creo que lo que hago es lo suficientemente infeccioso como para repasar las industrias: la industria de la música, la industria de la televisión y todo. Entonces, si puedo propagar T-Pain tanto como sea posible, entonces absolutamente _ Estoy aquí para ello ".

Pero la mayor ironía podría ser que Beyonce, posiblemente la superestrella de la música más grande del mundo _ y esposa de Jay-Z _ usó la melodía automática en "Ape ...", una canción del álbum ganador de un Grammy de la pareja en 2018, "Everything Is Amor."

“Me sentí genial. ... Es de ella. No creo que (Jay-Z) pueda decirle qué hacer de todos modos ", dijo con una fuerte carcajada.

El último álbum de T-Pain cuenta con apariciones de O.T. Genasis, Russ, Tory Lanez y colaborador frecuente, Lil Wayne. Señaló que ha sido variado en lo que respecta a sus colaboraciones.

"He incursionado en el país, he escrito canciones con Luke Bryan. Lo hice con Taylor Swift. He vuelto para hacer Pitbull, DJ Khaled y la mayoría de los raperos gangsta, hasta el pop cristiano ". Añadió:" No quiero que haya un sonido específico o algo así. Conocerás mi voz cuando la escuches ".

T-Pain recientemente concluyó la primera mitad de su gira "1UP" y se está preparando para el partido de vuelta que comienza en noviembre en Detroit. Pero en estos días, sus prioridades son diferentes a las de hace años durante el apogeo de su éxito musical. Su familia, que incluye a su esposa Amber de 16 años y sus tres hijos, Lyriq, Muziq y Kaydnz, es su enfoque principal.

"Hubo un gran momento en mi carrera cuando perseguía la fama y perseguía ser el número 1 y tener el mejor 'esto' y hacer el mejor 'aquello'. Y al final, nada de eso es importante si tu familia no está detrás usted ", dijo. “Solo pon a tu familia primero. Hace un mundo de diferencia. Créeme. Gran diferencia."