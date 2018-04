T3r Elemento con los pies en la tierra pensando muy en alto

Atlanta, GA.- T3r Elemento es la sensación del momento y este grupo llegó en el momento oportuno para refrescar y revolucionar el Regional Mexicano con su estilo y voz juvenil. Es un grupo joven que se ha convertido en una gran promesa dentro del ámbito grupero.

La agrupación irrumpe en la escena musical, causando revuelo y sensación entre la juventud. T3r Elemento, agrupación hizo su debut en el 2016 con su álbum "Rafael Caro Quintero En Vivo", el cual incluye 15 temas entre covers y canciones inéditas. Con la aparición de nuevas caras y agrupaciones que están incursionando dentro del género, el narcocorrido cada minuto crece y se apodera del mercado musical.

Durante su estancia en Atlanta, GA para su actuación en la gira “2 Mundos Una Historia 6”, protagonizamos amena charla con los jóvenes de T3r Elemento quienes hace días firmaron contrato de exclusividad con Del Records, exitosa empresa de gran trascendencia e impacto dentro del Regional Mexicano a nivel internacional, los jóvenes con su propuesta juvenil y el estilo para interpretar el corrido alterado captaron la atención del ejecutivo Ángel del Villar quien no dudó en firmarlos de inmediato bajo su respetado sello.

Tras la entrevista los jóvenes dijeron estar motivados con el recibimiento por parte de la compañía Del Records, así como también de su público, tanto en México como en Estados Unidos que apoyan su incipiente carrera.

“Agradecemos a todo nuestro público el apoyo a nuestra música, estamos esperando fechas para visitar México muy pronto, ustedes ya conocen nuestros temas como “Rafa Caro”, es el que vino abrir puertas, y también tenemos música romántica porque le cantamos al desamor, sin faltar el amor y suena fuerte la famosa ‘Chica Nice’”, comentan los inquietos jóvenes de T3r Elemento, entre ellos un integrante del grupo cubano que marca la diferencia de otras agrupaciones.

La grabación de estudio del tema "Rafa Caro" se publicó en Julio del 2017 como pre lanzamiento de su primer disco de estudio titulado "Underground" que salió a la venta el pasado mes de Noviembre del mismo año y este tema logró colocarse en la posición #25 en la categoría “Regional Mexican Songs” de la lista Billboard, por lo que preparan el lanzamiento de su nuevo disco, obviamente ya con el sello discográfico Del Records a quien agradecen y su deseo es trabajar muchísimo.

Así que muy pronto los jóvenes tendrán un nuevo material en circulación con temas en su mayoría inéditos, además harán nuevamente un dueto con Lenin Ramírez, y dicen estar con los pies en la tierra pensado en alto, y emocionados cometan que el video oficial saldrá antes de Abril 20 de hecho aseguran que el público ya sabe de lo que se trata esta gran sorpresa.

T3r Elemento fue fundado por el joven Kristopher Nava, Primera voz, quien entonces tenía 14 años, Felipe Prieto en el Requinto, Sergio Cárdenas en la Guitarra Eléctrica y Tuba, y Zeus Gámez ejecutor del acordeón, y desde sus inicios su carta de presentación han sido los corridos alterados, pero con una impresión menos agresiva.

Como sabemos, el cantar temas que son de fuerte contenido e impacto en la sociedad, que hablan y narran historias sobre las drogas, en la actualidad no deja de crear controversia, además el interpretar este género representa censura y esta es un golpe fuerte para algunas agrupaciones en México.

“Podríamos decir que T3r Elemento se distingue de otros grupos por sus corridos, pero los nuestros suenan muy diferente a lo que circula, estamos en la radio con temas que hablan no agresivamente de la persona, sino de la historia de personalidades de antaño como “Rafa Caro” nosotros no abordamos la violencia”, aseguran durante el final de la entrevista, obviamente no dejan de ser narcocorridos, pero recalcan que son menos explícitos, además la emoción los embriaga por haber sido invitados a participar en esta exitosa gira “2 Mundos Una Historia 6”.