TKN el nuevo tema de Rosalía y Travis Scott que ha causado revuelo en redes sociales

España.- “TKN” el tema de Rosalia en colaboración con el rapero Travis Scott, fue lanzado este jueves, el cual sorprendió y dejó a sus seguidores con un excelente sabor de boca.

El videoclip de “TKN” tiene base de reggetón y muestra a la famosa contante como una madre protectora, asimismo, se puede ver una gran cantidad de niños, los cuales han sorprendidos a propios y extraños con su baile, pues para su corta edad, la manera en que lo hacen es de un profesional.

Entre otras cosas del video causó admiración que el rapero estadounidense, cante algunas estrofas en español, causando furor en redes sociales.

Letra de TKN

Cosa’ de familia no la’ tienen que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la marta

Hay nivele’ para todo en esta vida

No jodemo’ con persona’ desconocía’

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

[Coro: ROSALÍA & Travis Scott]

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

Verso 1: Rosalía

Somo’ la cara, Gaspar NoéTú no dispara’, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mambo está duro, dinamita

Tú actúa’ de pie’ hasta la nuca

Vestía’ de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

El mambo está duro, dinamita

Puente: Travis Scott

Leche con azúcar

Ella tiene medida’ brazuca’

Esa mami es una G (Yeah)

Verso 2: Travis Scott

Yeah, she got hips I gotta grip for (Yeah)

A lot of ass, don’t need to have more

I know it’s sweet, I like that

Mmm (Straight up)

I got word that it’s wet, well, let’s drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don’t say a word of what you heard from when I came around (It’s lit)

You get it first, you get this work right when you come in town (Yeah)

Need you right here (Yeah)

Know you the queen of givin’ ideas

No more new friends, don’t bring the hype here (Ooh)

Know you got problems with this, but it’s not fair

Pre-Coro: Rosalía & Travis Scott, Ambos

Cosa’ de familia no la’ tienen que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá (El papá)

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la marta

Coro: Travis Scott, Travis Scott & Rosalía

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

Outro: ROSALÍA & Travis Scott

La Rosalía

Straight up!

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

Rosalia cree que al estar España en el momento de desonfinamiento por la pandemia del coronavirus, estará listo para disfrutar de su tema TKN.

Te puede interesar

Katy Perry se presenta en el iHeart Living Room Concert

Anuel AA anuncia que su nuevo disco "Emmanuel" saldrá el 29 de mayo

Doug Liman dirigirá la película de Tom Cruise y la NASA en el espacio