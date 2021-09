Talibanes CORTAN los pies a actriz y frustran su participación en "El tulipán negro"

A continuación conocerás la historia de una actriz que sufrió represión y castigos brutales por parte del régimen talibán a finales del 2009 y principios del 2010, aunque su identidad no fue revelada por la premiada cineasta Sonia Nassery Cole, sí detalló cómo terminaron por cortarle las piernas.

Durante su participación en el podcasts de “Proud to Serve”, conducido por Jack Scalia, la mujer que ha dedicado su vida a éxitos como "The Black Tulip" (El tulipán negro) en (2010) y "I Am You" en (2019), relató que conoció a la fémina afectada en Kabul, Afganistán.

Fue mientras disfrutaba de una taza de te en el Hotel Intercontinental de la capital afgana cuando las dos se encontraron, la cineasta dijo a la protagonista de esta historia, a quien llamaremos "N", que era muy bella y se conocieron más.

Más adelante descubrieron que ambas estaban en el sitio porque "N" grababa un comercial de te, pero le explicó que vivía en Pakistán, sitio donde había grabado una película contra el régimen talibán.

Nassery Cole le explicó que en ese momento estaba trabajando en el guión de la película llamada en español "El tulipán negro" y que se mantendrían en contacto para una posterior colaboración.

Entonces intercambiaron contactos y conversaron en algunas ocasiones, hasta que, el año próximo, "N" dejó de responder sus mensajes a la cineasta. Esta última viajó a a Afganistán y consiguió su teléfono para hablar con ella.

Le ofreció participar en la película mencionada, pero su respuesta la dejó helada. Le dijo que no podía participar en "El tulipán negro" porque los talibanes le cortaron los pies.

Aunque Nassery Cole inició a llorar, "N" le pidió no irse y continuar con la filmación por ella, porque ya había leído el guión y conocía la temática de la historia. Aunque nunca quedó claro por qué le cortaron los pies, la cineasta dijo que pudo ser por su participación en la película anti talibán en Pakistán.