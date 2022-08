TV Azteca: Culpa Erasmo Catarino a 'La Academia' por plantar a Rubí en la gran final

México.- En medio de la gran final de La Academia, el reality show de TV Azteca, trascendió que Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación, había dejado plantada a Rubí, una de las finalistas, en los ensayos previos a la conclusión del programa.

A pocos minutos de comenzar el concierto número 18, se comunicó que la joven cantante se estaría presentando en vivo con Menny Carrasco y ya no con Erasmo, como antes se había anunciado.

La noticia desconcertó a los fanáticos de Rubí, así como al público de La Academia, por lo que Erasmo Catarino decidió acudir a sus redes sociales para destapar lo sucedido y contó su versión de los hechos.

Según explicó, él propuso algunos temas para cantar junto a Rubí en la gran final de La Academia, debido a que por falta de espacio no podría ensayar algo nuevo, sin embargo, la joven sí, pues en sus posibilidades está poder aprenderse un tema nuevo y ensayarlo.

Continuó explicando que el día jueves la producción le comentó que ya se había decidido por cuál sería el tema para el dueto, pero sin hacer caso a sus propuestas, una canción que, contó, no se sabe, lo que le impidió seguir con lo pactado.

En pocas palabras, Erasmo Catarino culpó a la producción de no haber pisado el escenario de La Academia junto a Rubí, pues decidió no exponerse con un tema que no tenía ensayado y como artista le parece una falta de respeto.

"La producción tiene parte de la culpa de esto, la producción sabía, le mandé dos propuestas, nunca me mandaron respuesta, me dijeron el jueves en la tarde: 'vas con este tema que dijimos' y yo porque no puedo, se los aclaré, si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir ni voy a salir mal porque cualquiera tiene que ensayar, es una pista, no música en vivo", señaló.

