TV Azteca: Yuridia denuncia ABUSO de una maestra cuando estuvo en 'La Academia'

México. Yuridia compartió en Instagram algunos de los momentos que vivió cuando estuvo en La Academia años atrás y recuerda, por ejemplo, el abuso que vivió por parte de una maestra.

Yuridia señala que pasó un terrible momento en La Academia, pues una maestra intentó abusar de ella al cambiarle su aspecto físico y sin su consentimiento.

La maestra pretendió cambiarle su imagen sin pedir autorización, peor aun, sin que Yuridia estuviera de acuerdo, recuerda la cantante de temas como Ya te olvidé.

Lo que Yuridia pasó fue algo complicado para ella y sin que tuviera opción para negarse a aceptar, dice, y ahora lo recuerda como una anécdota.

“La maestra se aferró a que me quería cortar el pelo como niño, me raparon de abajo, me llevó a un cuartito con una estilista y le pidió que me dejara el cabello como a un niñi", dice Yuridia.

La cantante sonoroense menciona también al respecto que no sentía nada porque "estaba vacía por dentro" y solo pensaba en que la iban a dejar muy "cool".

Por fortuna la estilista se detuvo, preguntó al productor de La Academia si era correcto lo del corte de Yuridia y no estuvo de acuerdo y esto causó problemas a la maestra que empezó "con el numerito".

Yurida es originaria de Hermosillo, Sonora, México, (1986), su nombre completo es Yuridia Francisca Gaxiola Flores y se hizo famosa durante 2005 como participante de la cuarta generación del reality show mexicano La Academia, donde obtuvo el segundo lugar.