¿TV Azteca corrió a Laura Bozzo por petición de Pati Chapoy?: "No solo no la odio, tampoco la quiero"

¿Pati Chapoy fue quien decidió que Laura Bozzo saliera de TV Azteca? En Televisa existe la leyenda urbana de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, deciden quien sigue y quien se van del programa "Hoy". Asimismo en la otra televisora mucho se dice que la titular de "Ventaneando", tiene el poder de decidir si X o Y persona continúa en la empresa.

La conductora de televisión peruana Laura Bozzo asegura que se salida de TV Azteca fue por culpa de Pati Chapoy. Cabe recordar que fue en el 2009 cuando la "Abogada de los pobres" llegó a México y en junio de ese año, fue estrenado su show "Laura de todos" en la televisora antes mencionada; dicho programa salió del aire en octubre de 2010. La "señorita Laura" salió de la empresa y al año siguiente ingresó a Televisa.

En una reciente entrevista que Pati Chapoy tuvo con Mara Patricia Castañeda para su programa en YouTube "En casa de Mara", fue cuestionada si ella fue la responsable de que Laura Bozzo saliera de TV Azteca.

Aseguró que no tiene interés en odiarla: "no solo no la odio, tampoco la quiero, me es indiferente".

Ahora resulta que las que se van yo tuve la culpa, yo no tengo ese poderío, para nada.

De acuerdo con Pati Chapoy, quien lleva 25 años al frente del programa de espectáculos "Ventaneando", si Laura Bozzo salió de TV Azteca (televisora fundada en julio de 1993 por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego), es porque los anunciantes no querían anunciarse en su programa "Laura de todos".

Asimismo la Chapoy manifestó que "obviamente un programa de televisión tiene que ser un negocio y tenemos que estar de acuerdo con el público y con los anunciantes".

Supuestamente los anunciantes dijeron: "no queremos a esa mujer". Ante esto los altos mandos de la televisora tomaron la decisión de darle las gracias. "¿Por qué no está en Televisa? ¿Por qué no está en Univisión? ¿Por qué no está en la televisora de Perú? Pues porque no la quieren", recalcó Pati Chapoy.