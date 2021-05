México.- Buscando atraer a público de todos los gustos, TV Azteca anuncia su nuevo programa titulado "Cazatesoros", una magna producción que reunirá a las familias mexicanas por lo atractivo y diferente de su contenido; se estrenará el próximo lunes 17 de mayo a las 8:30 de la noche.

El programa bajo la producción de Enrique Valdés y Jorge Ríos está basado en un formato coreano que ha causado gran impacto y un éxito rotundo, en este se realizan una variedad de concursos en el que puede participar cualquier persona.

No importa si no eres atleta de alto rendimiento o no perteneces a ninguna disciplina deportiva, el único requisito es tener muchas ganas de divertirse y deseos de sumar importantes cantidades de tesoros para poder canjearlas por dinero en efectivo.

Sentido del humor, belleza y talento se explotará con los conductores Regina Murguía y Facundo, una mancuerna explosiva sin comparación. "La historia comienza cuando unos intrusos trataron de forzar nuestra caja fuerte para robarse su valioso contenido, pero la hicieron explotar y todos los tesoros salieron huyendo… ¡Ahora buscamos a los más talentosos Cazatesoros para traerlos de vuelta!", se puede leer en la descripción del programa.

TV Azteca presenta "Cazatesoros", un novedoso programa familiar. Foto: Cortesía

En cada episodio del nuevo programa de TV Azteca, tres equipos se enfrentarán para ver quién logra recaudar la mayor cantidad de tesoros, que serán objetos adorables afelpados con un valor que se convertirá en dinero real. Cada uno de los tesoros tiene diferentes dominaciones, pesos y tamaños; anillos, pulseras, lingotes de oro, morrales con monedas, llaves, signo de pesos, corazones, diamantes y coronas serán algunos de estos.

Una vez los cazadores hayan recolectado una cantidad de tesoros los tendrán que ingresar a un cajero y es ahí en donde se transformarán en dinero en efectivo, el mismo que tendrán que llevar en un maletín y al final de la competencia el equipo ganador se llevará el efectivo que haya logrado meter en su maletín.

Se viene "Cazatesoros", un novedoso programa que se estrenará el próximo lunes 17 de mayo a las 8:30 por TV Azteca. Foto: Cortesía

Para poder lograr la mayor cantidad de tesoros y recibir una gran cantidad de dinero, los equipos tendrán que superar tres distintas categorías: salto, fuerza y escalada. Cada semana los equipos pelearán para mantenerse dentro de la competencia, ya que el dinero que recolecten durante la etapa de clasificación de cada día se sumará al final de la semana para definir qué equipo se mantiene en la competencia y cuáles son eliminados de esta.