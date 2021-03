TV Azteca termina su contrato con Anette Michel: "dentro del canal han cambiado mucho"

Anette Michel confirmó en el programa "Todo para la mujer" con Maxine Woodside, que hay una gran posibilidad de ya no pertenecer a las filas de TV Azteca, empresa en la cual ha laborado desde hace 25 años. La conductora de televisión además reveló haber tocado puertas en Televisa y en otros lugares, para llevar a cabo un proyecto que marque su esperado regreso a la actuación. En los últimos años ha sido la conductora de las diversas ediciones del show culinario "MasterChef México".

Sobre su contrato, Anette Michel aseguró que fue la misma empresa la que decidió rescindirlo. Ante esto la actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, tiene toda la libertad de trabajar en cualquier televisora, plataforma de streaming, etc.

Anette Michel, quien tuvo su debut actoral en 1997 al protagonizar la telenovela de TV Azteca "Al norte del corazón", manifestó que dentro de la televisora han cambiado mucho, hay una nueva administración y por lo tanto, tienen otra forma de trabajar "y que respeto, pero para mí es más complicado porque son muchos años y pues ahora hay que adaptarse a cambios y es complejo".

Es completamente cierto, que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas, eso es verdad, completamente cierto.

Algo que le apasiona mucho es sin duda alguna la actuación, pasión que quiere retomar ahora que su contrato con TV Azteca ha terminado. Cabe mencionar que desde hace varios años en esta televisora, fundada en julio de 1993 por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, ya no se producen telenovelas.

"Lo extraño mucho (actuar), la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera, también me dicen: 'oye, Anette, ¿y cuándo? (regresa a la actuación). Entonces sí he hecho casting, he ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine, de todo".

¿Qué tipo de proyectos le gustaría llevar a cabo a Anette Michel?

Por el momento Anette Michel no sabe con certeza su futuro en TV Azteca, pero lo que si tiene muy en claro, es que ahora puede llevar a cabo el proyecto que le plazca, en el lugar que sea. "Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí, esa es la verdad".

A fines de enero pasado en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Anette Michel resaltó: "a mí me gustaría estar en donde la empresa también quiera que yo esté". Asimismo mencionó sobre los proyectos que le gustaría llevar a cabo.

"Tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en 'Tempranito', como 'Cuando seas mía', como pasó con 'MasterChef', en que llegas a la junta y dicen: 'haber Anette tengo este proyecto para ti', que se te hace agua la boca por estar en ese (proyecto) y decir: 'claro', por supuesto que eso es lo que deseo, ¿en donde?, no importa, ya no es una cuestión de empresas, ya es una cuestión en mi momento, después de 25 años de carrera, en el que quiero seguir experimentando eso".