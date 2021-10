TWICE expresa los sentimientos de un amor a primera vista en "The Feels", su primer sencillo en inglés

TWICE, uno de los girl groups de K-Pop más aclamados, trabaja arduamente para conquistar nuevos mercados y audiencias. La agrupación musical surcoreana integrada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, lanzó su primer sencillo completamente en inglés, "The Feels".

Se trata de canción de pop disco con un tempo rápido, una melodía muy adictiva conformada por varias composiciones, como un sonido de bajo ranurado y un ritmo de sintetizador disco. En "The Feels", TWICE canta sobre los alegres y felices sentimientos del amor a primera vista.

De acuerdo con un comunicado de JYP Entertainment, agencia que lanzó y representa a TWICE, este primer single en inglés, fue escrito por Collapsedone, quien agregó un toque a los anteriores éxitos del grupo como "KNOCK KNOCK", "What is Love?" y "Feel Special". Asimismo Justin Reinstein y Anna Timgren, trabajaron en la creación del nuevo lanzamiento de las Idols.

El concepto visual de TWICE, que asume diversas transformaciones y se sitúa en el centro del tema, también se ha convertido en un punto de expectativa y un placer para "Once".

El MV de "The Feels", además de mostrar el encanto de las nueve integrantes de la banda, contiene mucho estado de ánimo adolescente, cumpliendo las aspiraciones de los fans y llenándolos de satisfacción.

"TWICE continúa su popularidad mundial con el sencillo debut digital en inglés 'The Feels'", señaló JYP Entertainment. "El interés y el afecto se están acumulando por el primer sencillo en inglés de TWICE, que siempre presenta nuevos desafíos para los fans nacionales y extranjeros y es sincero como un grupo representativo de chicas de K-Pop".

Por otra parte, a través de sus redes sociales, TWICE dio a conocer al fandom sus próximos planes:

La semana de su sexto aniversario se llevará a cabo en octubre.

Su tercer álbum full álbum será lanzado en noviembre.

Las chicas se preparan para su cuarto tour (la gira "TWICELIGHTS" debió interrumpirse por la pandemia del Covid-19).

Leer más: Key de SHINee envuelve a SHAWOL en un fascinante concepto retro, con su primer mini álbum "BAD LOVE"