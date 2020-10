TWICE lanza su segundo full álbum "Eyes wide open" y el MV del sencillo principal "I can't stop me"

La sensacional girl band TWICE, ha llevado a cabo su nuevo comeback con el lanzamiento de su segundo full álbum "Eyes wide open", así como el estreno del MV para la canción principal "I can't stop me", un tema synthwave compuesto por Melanie Joy Fontana, Michel Lindgren Schulz y A Wright, con letra escrita por Park Jin Young y Shim Eun Ji. La canción trata sobre el conflicto interno en una situación en la que se debe elegir entre el bien y el mal.

Como parte de su nuevo comeback Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu (las nueve integrantes de TWICE), llevaron a cabo una conferencia de prensa virtual, donde respondieron a varias preguntas de la prensa internacional. Sobre el álbum "Eyes wide open (los ojos bien abiertos)", la cantante Sana manifestó: "este álbum muestra un nuevo concepto que no hemos mostrado en álbumes anteriores".

Después de que se publicaron nuestras imágenes teaser, hubo muchos comentarios positivos sobre nuestro concepto principal. Sentí que los resultados en los que los miembros habían pasado mucho tiempo pensando estaban siendo reconocidos, así que estaba realmente orgullosa. ¡También queremos mostrar pronto nuestras actuaciones!

Foto: JYP Entertainment

Jihyo resaltó que el crecimiento de TWICE no tiene límites, "en comparación con hace tres años cuando lanzamos nuestro primer álbum de larga duración, creo que TWICE ha crecido mucho. Lanzamos muchos álbumes, hicimos conciertos y aprendimos mucho mientras experimentamos una variedad de cosas como cantantes".

Por su parte Dahyun manifestó sobre el nuevo álbum de TWICE "Eyes wide open":

Destaca el peligro y el nerviosismo de estar en la línea entre el bien y el mal, también transmite ese ambiente atrevido de cruzar audazmente esa línea, mucha gente se sorprenderá al ver un nuevo TWICE que no habían visto antes.

Con respecto al fabuloso MV "I can't stop me", TWICE habló sobre en qué se enfocaron más durante la filmación. Jihyo dijo al respecto: "es un video musical en el que me concentré mucho para mostrar una variedad de imágenes, trabajé duro para mostrar de manera colorida la sensación retro y extravagante de la canción".

Conoce un poco más de TWICE

TWICE es un grupo multicultural formado por la agencia surcoreana JYP Entertainment. Las Idols debutaron oficialmente el 20 de octubre de 2015 con el lanzamiento del miniálbum "The Story Begins".

En 2016 TWICE saltó al estrellato con el sencillo "Cheer up", el cual se ubicó en el primer lugar de la lista Gaon Digital Chart, convirtiéndose en la canción más popular del año; el sencillo también obtuvo el premio como "Canción del año" en dos de las premiaciones más importantes de Corea del Sur: Melon Music Awards y Mnet Asian Music Awards.

"TT" del mini álbum "Twicecoaster: Lane 1", solidificó el éxito del grupo al permanecer por cuatro semanas consecutivas en el primer puesto de Gaon Digital Chart. El álbum anteriormente mencionado, fue el álbum de un grupo femenino más vendido en 2016. La girl band ha vendido más de 1.2 millones de copias, a través de cuatro miniálbumes y un álbum especial. El grupo estrenó su documental el pasado 29 de abril dde este 2020, compuesto por 8 capítulos, titulado "TWICE: Seize The Light" en la plataforma YouTube y YouTube Premium. En dicho documental las chicas revelaron vivencias nunca antes contadas, sus días como aprendices de JYP Entertainment, el sacrificio que atravesaron hasta alcanzar la fama mundial, mediante sinceras entrevistas sobre su vida y su pasión por el escenario.

En junio pasado TWICE lanzó su noveno EP "More & More", su álbum más vendido hasta la fecha. "Quiero mostrar un mundo que se conecta con nuestro lanzamiento anterior, nuestro noveno mini-álbum 'More & More'. Amplificamos aún más la narrativa en 'More & More', donde vamos y vienen entre un ambiente puro y encantador a medida que aprendemos sobre nuevos sentidos. ¡Presten especial atención a las conexiones entre los dos álbumes!", manifestó Sana en la conferencia de prensa por el lanzamiento del full álbum "Eyes wide open".