TXT lleva a cabo su primer comeback con The Dream Chapter: Magic

Tomorrow X Together, mejor conocidos como TXT, han sabido ganarse un lugar muy especial en el mundo del K-Pop gracias a su talento artístico, el apoyo de su fandom (nombrado MOA) los consejos de sus hermanos musicales, BTS. La boy band tuvo su primer comeback y sus fans se ha apoderado de las tendencias mundiales en redes sociales.

TXT, quienes debutaron el pasado 4 de marzo de 2019 con el EP "The Dream Chapter: Star", lanza su primer álbum completo "The Dream Chapter: Magic" y la canción principal "Run Away" ha tenido una fabulosa respuesta, sin dejar de mencionar lo contagiosa que es. El MV de "Run Away" fue liberado este lunes con un concepto muy interesante.

MOA ha estado compartiendo sus momentos favoritos del MV, sus pensamientos sobre el álbum y más en Twitter, liderando muchos temas de tendencia mundial:

"The Dream Chapter: Magic" contará la historia de un grupo de chicos que son similares pero diferentes, mientras emprenden una aventura mágica juntos. En un showcase que TXT llevó a cabo por el lanzamiento de su nuevo álbum, Soobin compartió: “esto continúa de nuestro álbum debut y queríamos contar la historia de los chicos que persiguen a las estrellas”.

Los integrantes de la agrupación musical lanzada por Big Hit (HOME de BTS), también compartieron sus pensamientos sobre "Run Away". El nombre coreano de la canción se traduce como "esperando por ti en la plataforma nueve y tres cuartos”.

Taehyun mencionó: "no sabía que el nombre sería incluso más largo que nuestro tema debut. Creo que es un rasgo único que nos define".

Buscamos los títulos que mejor describan la canción, no importa qué tan largo o corto sea el título, solo esperamos un título que describa bien qué contienen las letras.

정말 정말 얼마 안 남았어요!

열심히 준비했으니 많이 좋아해 주셨으면 좋겠어요 ㅎㅎ 곧 봐요~ pic.twitter.com/cBE9Ph2AX1 — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) October 21, 2019

Yeonjun resaltó que el director de producción Bang Shi Hyuk y BTS les dieron muchos consejos sobre el álbum y qué tipo de mentalidad deberían tener. "Nos dijeron que deberíamos trabajar duro y confiar plenamente en la agencia".

BTS nos dio alas para volar, para extender esas alas, creo que necesitamos cuerpos sanos. Haremos todo lo posible para ser un grupo junior que enorgullezca a BTS.

Ante el comeback, TXT llevó a cabo por primera vez las actuaciones de nuevas canciones en programa de regreso. Mnet emitió el programa especial "TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show Presented by Mnet".

Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai, tomaron el escenario para realizar la actuación de tres canciones entre las que se incluyen "Run Away", "New Rules" y "Angel or Devil".