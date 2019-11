Taai Lec Lem representará a Sinaloa en certamen nacional

Mazatlán.- El sinaloense Taai Lec Lem actualmente se concentra en su preparación para la competencia nacional Model Experience México, que tendrá lugar en Guadalajara, el 19 de enero del 2020.

“Lo que quiero lograr al participar en el certamen es impulsar a los jóvenes que tienen talento a que luchen por los sueños, que no les de pena. Igualmente, quiero darme a conocer como modelo profesionalmente, poner en alto el nombre de Mazatlán y Sinaloa”, indicó el joven.

Tras la oportunidad de ser parte de este concurso, indica que ya tiene invitaciones para competir el año entrante en Mister Model Sinaloa.

Compartió que se encuentra en sesiones fotográficas, se centra en su preparación cultural y física, por ello lleva una alimentación adecuada. Practica el modelaje, por ello ve videos de grandes figuras de esa disciplina.

Inicio en el modelaje

Se dice apasionado del basquetbol. En su tiempo libre ve películas. Le gustan las cintas de Marvel y de superhéroes. Sus inicios en el modelaje se dieron al ser partícipe de diversos eventos en Mazatlán y desfiles de moda en el 2016. Antes de esto, había sido imagen de algunas marcas de Sinaloa y México, ahora desea ganar el certamen para poner en alto la tierra que lo vio nacer: Mazatlán.

Foto: Cortesía

Oportunidad

Vive en Atlanta, Estados Unidos, desde hace unos meses. Por cuestiones de trabajo, aprovecha esa oportunidad de estar en el país vecino para hacer casting en diversos proyectos, ya sea en el mundo del modelaje o de la actuación.

Acaba de hacer una serie fotográfica para que la agencia Nine 9, de la que es parte, tenga un catálogo de él. De esta empresa han salido figuras como Enrique Iglesias y Nicki Minaj, por mencionar algunas. El talento que tienen en sus filas es partícipe de series y películas para Netflix. Él ya ha tenido la fortuna de hacer casting para una película de terror, un video musical y una serie. Está en espera de respuesta.

El graduado en ingeniería mecánica con especialidad, en refrigeración y aire acondicionado, también es apasionado del modelaje, por eso empezó modelando para distintas empresas. Nació en Mazatlán el 3 de julio de 1992. Con 27 años, ha demostrado su talento en el mundo del modelaje.

Foto: Cortesía

“Me gusta el modelaje, me siento libre cuando lo hago, me siento a gusto el estar en las sesiones. Me gusta ser parte de proyectos de ese tipo”, expresó.

Agradece contar con el apoyo de una gran cantidad de personas, familiares, amigos y compañeros de la empresa a la que pertenece.

“Me gustaría en unos años más firmar un contrato para marcas internacionales de ropa. Quiero mostrar lo que se hace en Mazatlán, sus atractivos turísticos y que sepan en el extranjero del talento que hay aquí. Que vean lo que hay en Sinaloa”, finalizó.