Tábata Jalil causa indignación y piden que se vaya de Venga la Alegría

El público de Venga la Alegría no está conforme con la actitud de Tábata Jalil, una de las conductoras del matutino de TV Azteca. Hace unos días en el segmento de ejercicios Tábata se portó "grosera", según los usuarios de redes sociales.

En la cuenta de Instagram de Venga la Alegría, se publicó un video donde la hermosa Cynthia Rodríguez llevaría a cabo una rutina de ejercicios acompañada de varios de sus compañeros del programa, entre ellos Tábata Jalil. La novia de Carlos Rivera preguntó a sus compañeros por la canción que iban a bailar en la rutina fitness, cuando de un momento a otro, se acerca Tábata y expresó un "¡Ay ya muévanse!".

Su comentario no fue bien visto por la audiencia. "No nos gusta Tábata, ya saquenla", "que actitud tan grosera la de Tábata. Al final se alcanza a escuchar que dice 'ay ya muévanse'", "que onda con Tábata, todos con la actitud y ella con sus comentarios groseros", "Tábata nunca sale en los castigos, es muy desagradable en 'Sin palabras'", "saquen a Tábata Jalil de Venga la Alegría me cae mal", "fuera Tábata", "Tábata casi casi ya cállense", son algunos de los comentarios.

Asimismo hubo personas que salieron en defensa de la conductora de televisión. "Tábata es una mujer hermosa, estupenda y una gran persona, ella es una de las grandes razones por las que no me pierdo Venga la Alegría, espero muy pronto este más tiempo a cuadro".

También quieren fuera de Venga la Alegría a Laura G

Pero Tábata Jalil no es la única persona que tiene desconcertado al público del matutino, sino también Laura G. En repetidas ocasiones han pedido que salga del programa.

Recientemente recibió comentarios como estos, en vísperas de su cumpleaños: "buuuuu Laura G, que su regalo sea salir de Venga la Alegría, ¡a no!, ese sería regalo para nosotros jajaja fuera Laura G", "mira esta de cumple Sergio, la otra equis, ojalá le regalen la salida de VLA jajaja".

No entiendo porque siguen teniendo a Laura allí, no tiene gracia ni talento.

"No veo Venga la alegría por Laura G", "lárgate Laura G", "tan divino Sergio y a la otra ojalá le regalen un pase de salida, nadie la tolera", "lady cabañas es odiosa", fueron algunos de los comentarios que en vez de ser de felicitaciones por su cumpleaños, fueron mensajes de odio.

