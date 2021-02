Tábata Jalil desata la locura con traje de baño que desaparece entre su piel

Tábata Jalil de 41 años de edad, no deja de enamorar a su público, pues como algunos ya lo saben la conductora tiene tremendo cuerpazo, prueba de ello fue la sesión de fotos que se hizo hace varios años, donde la mujer originaria de la Ciudad de México, quiso posar con un traje de baño tan pequeño que se perdió entre su cuerpo, pero eso no es todo pues no quiso usa sostén.

En la foto se puede ver a Tábata Jalil recostada sobre la arena con una mirada muy seductora, pero lo que se llevó la atención de todos fue el majestuoso cuerpo de la conductora de Venga la Alegría, quien siempre se ha cuidado demasiado, pero eso no es todo, pues la presentadora sabe posar muy bien y más cuando sabe que su bien trabajado físico será el protagonista.

"Bonita señorita Como siempre muy hermosa su sonrisa", "Pero que hermosura de mujer!!! Lo más lindo que he visto hoy", "Te vez muy hermosa Tábata", "Estas preciosa, eres una mujer muy bella", "Si estuviera ahí te diría lo bella y gran mujer que eres feliz fin de semana Tabatita", "Cómo siempre espectacularmente bella luciendo esas hermosas piernas de infarto, chaparrita preciosa", le escriben a Tábata Jalil.

Otra de las cosas por las que Tábata Jalil es muy querida en el mundo de la farándula es por ser una mujer muy carismática, pues casi todo el tiempo la artista tiene una sonrisa única, ya que es muy raro que la conductora se vea desanimada, pero eso no es todo, pues la famosa casi siempre trata de transmitir la mejor vibra dentro o fuera de la pantalla chica.

Tábata Jalil también es una mujer muy entregada en su trabajo, por lo cual miles de personas la admiran, pues cuando se desocupa un poco de Venga la Alegría, ella de inmediato se pone a trabajar en su canal de YouTube donde se pone hacer reportajes muy entretenidos, pues la guapa mujer siempre está en constante investigación de temas que no solo le gusten a ella, también a su público.

Tábata Jalil, también tiene un corazón enorme, cuando le hablan del cuidado de los animales o la naturaleza, pues ella siempre trata de defender todos sus derechos y es que la presentadora sabe de amor, debido a que tiene un conejo llamado Afori, su mascota fiel con quien ha pasado varias aventuras, pues la modelo se lo ha llevado a sus viajes.

Por si fuera poco Tábata Jalil siempre se ha caracterizado por ser una chica muy centrada en lo que hace, pero para eso se necesita mucha concentración, por lo que Tábata Jalil se ha enfocado mucho en la decoración del mándala, pues a ella le fascina demasiado colorear, por lo que siempre conecta su paz interior con cada uno de los diseños que colorea la famosa.

Y es que para quienes no lo saben la presentadora trata de regirse mucho con todo tipo de meditación para salir adelante es decir ella no se estresa si aparece sin maquillaje o está mal vestida, pues a ella no le interesa del todo destacar por el físico, sino por los sentimientos que se carga es por eso que Tábata Jalil es muy querida en el mundo de la farándula.

Tábata Jalil con tremendo cuerpazo en traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que la conductora se ha ganado el respeto del público con el hecho de no meterse en ningún tipo de escándalo, pues la bella chica siempre ha querido destacar por sus proyectos y no por problemas que tenga con otros compañeros de trabajo, ya que a ella le gusta trabajar en paz con sus colegas.



