Tábata Jalil disfrazada de spartana desata fantasías entre fans

Tábata Jalil de 41 años desató la locura con disfraz de spartana con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la mujer, pues siempre ha sido bien sabido que la conductora de Venga la Alegría, tiene una figura de envidia, aunque muchos de sus fans le atribuyen su bien formada figura por la genética que tiene, es que en realidad le da duro al gimnasio.

Con capa, top beige, y falda de cuero, Tábata Jalil quiso triunfar al máximo con su outfit y lo logró, pues para muchos la también reportera es una mujer que todo se le ve bien, pero eso no es todo, pues si hablamos de su bello rostro los piropos no se hacen esperar, en especial cuando aparece sin nada de maquillaje, pues de acuerdo a los fans de la famosa no tiene ninguna imperfección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Esooo amiga linda para las batallas de cada día como una fuerte y hermosa amazona bonito día Tabatita hermosa abrazos", "Chiquita eres un manjar tan chiquita y tan sabrosa", "Cómo siempre hermosa y sensual chaparrita hermosa mi amor platónico aunque nunca contestas mi sueño es poder conocerte en persona me mandas un beso amor si algún día contestas", le escriben a Tábata Jalil.

Para quienes no lo saben a Tábata Jalil le fascina ejercicio en cualquier lugar, ya sea en el gimnasio o desde casa, la conductora trata de mantenerse muy activa, en especial cuando se va a poner falda, es por eso que le da con todo a la rutina con pierna, pues la animadora sabe muy bien que son uno de sus mayores atributos, pues se lo dicen a cada rato.

Pero si dejamos a un lado la figura de Tábata Jalil y nos basamos en su sonrisa, muchos quedan enamorados con ella, pues les fascina la dentadura blanca de la animadora de la cual le han dicho que son carillas, pero la artista siempre ha recalcado que todo su físico es natural, por lo que lejos de ser una mujer operada como otras chicas de la farándula, ella se mantiene intacta.

Leer más: Tábata Jalil con ropa de licra se toma fotos altaneras en los comerciales

Tábata Jalil también es una mujer que ama demasiado su trabajo, pues desde muy joven su pasión ha sido hacer reportajes de todo tipo de cosas, en especial de todo lo relacionado con la naturaleza, pues la también es influencer es fanática de todo eso, por lo que es muy normal verla en montañas o manglares donde le gusta andar con ropa deportiva o traje de baño.

Leer más: Con estas fotos en traje de baño, Tábata Jalil creó revuelo en las redes sociales

Y es que cuando Tábata Jalil anda en traje de baño, sus fans se alborotan demasiado, pues aman ver las curvas que se carga la bella mujer, quien tiene una piel muy tonificada, además impacta porque su abdomen se ve como el de una verdadera veinteañera, pues se le mira muy bien a la conductora quien a pesar de tener mucho trabajo, sabe como acomodar los tiempos.

Tábata Jalil es considerada de las pocas mujeres del espectáculo mexicano que no se mete en problemas, pues de ella nunca se ha sabido un chisme polémico, por lo que muchos de sus compañeros siempre tienen opciones buenas para la artista con quien después forman una gran amistad después de conocerla más a fondo.

Tábata Jalil triunfa con su disfraz/Instagram

Otra de las cosas que se preguntan los fans de Tábata Jalil es como le hace para ser una persona tan tranquila y la realidad es que ella antes de irse a trabajar o después de una rutina pesada de ejercicio hace meditación algo que la ha ayudado mucho en su interior.

Los mejores realities de magia en Netflix

Suscríbete aquí a Disney Plus