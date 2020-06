Tabata Jalil en la playa aprovecha para tomarse fotos de espalda

Tabata Jalil causó revuelo en Instagram al publicar una foto donde se le ve muy feliz en la playa aunque parece un viaje del pasado de la guapa mujer muchos quedaron sorprendidos por lo bien que mantiene su cuerpo la mujer de 41 años, quien es amante de los viajes y paisajes naturales los cuales hacen que reflexionen pues como algunos saben siempre ha tratado de luchar por ellos, ya que está en contra de la contaminación por lo que la hemos visto en diversas campañas.

La foto de la conductora alcanzó más de 130 mil likes y los comentarios van desde lo bien que luce con ropa playera hasta piropos subidos de tono pues no es una sorpresa que la conductora de Venga la Alegría siempre haya sido una de las más deseadas del matutino donde la hemos visto impartir algunos tips de belleza para tener la figura que se carga, ya que la animadora no ha cambiado mucho desde que está en el programa donde es de las pocas que quedan debido a que han entrado nuevos compañeros a los proyectos por lo que Tabata Jalil es de las pocas que quedan.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cómo todos saben son varias las conductoras que se han integrado Venga la Alegría como Cynthia Rodríguez, Curvy Zelma, Laura G y Kristal Silva entre otras, por lo que la también reportera es la única que queda del elenco original pero no por eso se deja intimidar de las nuevas con quiénes se lleva bien aunque muchos no lo crean, además en más de una ocasión los fans de la famosa le han pedido a la producción que ya es hora de que tenga su propio programa aunque hay un futuro incierto debido al confinamiento por el que estamos atravesando desde hace meses.

"Que linda tabata soy tu fan desde El Salvador me encantas", "Super linda tremendamente hermosa cuerpazo y muy sexy soy tu fan Bezos hermosa", le escribieron a Tabata Jalil.

Para los que no recuerdan hace unas semanas fue el cumpleaños de Tabata Jalil y muchos se molestaron debido a la felicitación que le dieron sus compañeros, ya que e estuvo muy sin 'chiste', de acuerdo con los internautas pues para ellos la animadora merecía algo mejor por lo que no dudaron en irse con todo en contra de la producción y es que desde que el productor original también se fue de la emisión todo ha recaído con el nuevo quien es señalado de tener ideas cero originales y que no pueda darle un mejor trato a los conductores originales quienes llevan años trabajando.

Cabe mencionar que de las conductoras nuevas la menos querida se ha convertido Laura G, ya que no les gusta su manera de manejar el programa por lo que han pedido su salida a gritos, pero la periodista de espectáculos lejos de sentirse mal por el ataque de los haters se lo pasa increíble con sus colegas y lo demuestra en sus publicaciones de Instagram.

Además Laura G recibió una fiesta sorpresa de cumpleaños el día de ayer la cuál fue al estilo hawaiana donde sus colegas le dieron mucho amor detrás de cámaras, dejando en claro que lejos de las críticas se llevan de maravilla con la guapa mujer quien no la ha pasado del todo bien para los que la quieren fuera de Venga la Alegría.

Te puede interesar

Laura G defiende a El Capi Pérez y al productor de Venga la Alegría de Pati Chapoy

Curvy Zelma presume escandaloso vestido en Venga la alegría