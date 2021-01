Tábata Jalil enseña su figura en la playa y desata ola de halagos en Instagram

México. Tábata Jalil, quien participa en Venga la Alegria y se le considera como una de las mejores conductoras en la televisión mexicana, sorprende a sus seguidores en Instagram al compartirles una imagen suya en traje de baño, ya que muestra su figura escultural y con ello desata ola de halagos.

Halagos más atrevidos y cariñosos son los que le escriben en Instagram a Tábata Jalil sus fans, luego de verla en una nueva pose en la playa y en la que aparece luciendo "despampanante". No cabe duda que además de talentosa Tábata es bellísima y prueba de ello la fotografía referida.

Foto de Instagram

Instantes mágicos que se hacen eternos y que te hacen vibrar en la frecuencia del amor #amor #paz #luz #mar #zen #be #love #feelings #sun", escribe Tábata en el titulo del post referido.

Tábata, originaria de Ciudad de México, tiene por costumbre ir a destinos con playa cuando su trabajo se lo permite y no duda en hacerlo, ya que le encanta tomar el sol, además de posar en traje de baño para presumir a sus miles de seguidores el súper cuerpo que tiene, y siempre la halagan con comentarios amorosos.

Muy guapa", "¿Nos podemos conocer?", "Mi caperucita roja" y "Hermosa", son algunos de los menasjes de sus fans en otro de sus post, el cual tituló: "Escucha a tu corazón. #red #heart #vida #action #rojo #pasion". i

Además, en sus publicaciones de Instagram Tábata escribe con frecuencia mensajes motivacionales y sobre todo imágenes de ella en las que luce cautivadora. Y gracias a su talento y trabajo se ha convertido ya en una de las conductoras de televisión mexicana consentidas y con muchos seguidores en sus redes sociales.

Tábata Concepción Jalil Fernández es el nombre completo de la guapa conductora de 31 años de edad, quien profesionalmente hablando se dio a conocer en programas como El Empujón y Venga la Alegría, en Televisión Azteca y gracias a eso se ha convertido en una de las más populares y queridas en México.

Según Wikipedia, Jalil vivió varios años en España y a su regreso a México estudió comunicaciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ya que deseaba trabajar en medios y desarrollarse como periodista, cosa que ha logrado.

Y le encantan los deportes, de hecho, cuando tenía 15 años de edad fue gimnasta, según información en su biografía, en la que se describe así misma como hiperactiva y una adicta al trabajo, y refiere que ama los deportes extremos como surf, esquí, escalada en roca, ya que con eso saca su adrenalina.

En una de sus recientes participaciones en Venga la Alegría habló de lo que come y no come para mantenerse en forma, por ejemplo, mencionó que todos los días al despertar lo primero que hace es tomar agua y lo que no puede dejar fuera de sus ricos desayunos es la fruta. "El desayuno es lo más importante del día", comentó.