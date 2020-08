Tabata Jalil presume con bikini la naturalidad y firmeza de su cuerpo

Tabata Jalil vuelve a causar sensación en redes sociales y es que presumió la belleza de su cuerpo, algo por lo que siempre ha sido ovacionada desde que se dio a conocer en la televisión, pues para muchos es de las pocas mujeres del medio que tiene un físico totalmente natural.

Para los que no saben Tabata Jalil de 41 años, ha sido una de las famosas que se ha cuidado desde su juventud, y es que siempre le ha gustado el ejercicio, por lo que cada que puede lo presume con sus espectaculares vestidos, pero son sus bikinis los que causando mayor sensación, pues se puede apreciar mucho mejor su silueta.

Hace unos días la conductora de Venga la Alegría se dejó ver con un short en color blanco con el cual enseñó una pierna muy torneada, algo que para muchos es increíble, pues siempre se les ha visto de maravilla, además una blusa colorida de manga larga resaltó su diminuta cintura con la cual se ganó sus cientos de piropos.

"Un deleite poder ver como engalanas las fotografías que subes", "Pues parece tus padres hicieron eso pero al verte a veces pienso que no es verdadera tanta belleza", "Que bella Tabata, me encanta tu dulzura, frescura e inocencia que muestras en tus fotos, saludos", "La chaparrita más hermosa de todo el mundo", "Como no enamorarme si tienes la sonrisa más hermosa del mundo", le escriben a Tabata Jalil.