Tábata Jalil presume sus piernas de encanto en minifalda y se ve fantástica

México. Tábata Jalil, quien participa como conductora en el programa Venga la Alegría, presume sus piernas encantadoras en una imagen que comparte en Instagram y en la que se le puede ver además en una minifalda.

Tábata Jalil, quien reveló días atrás que dio positivo al coronavirus, covid-19, goza de muchos seguidores en Instagram y para ellos sube siempre el mejor contenido. Le encanta posar en trajes de baño, pero lucir su cuerpo escultural también en todo tipo de outfits.

Sabio el viento... que nunca me deja en el mismo lugar", titula Tábata el post donde presume sus piernas en una falda cortita, y sus fans reaccionan con halagos como estos: "me encantas", "estás guapísima", "eres la mejor" y "¡cómo me gustas!".