Tábata Jalil se contagia de Covid-19 tras un año de andar en la calle

Quién está un poco triste, pero con toda la actitud del mundo para salir adelante es Tábata Jalil de 41 años de edad, quien se contagió de Covid-19 hace poco, pues así lo informó en redes sociales.

Les mando muchos abrazos especiales llenos de luz y amor mil gracias por sus mensajitos llenos de buenos deseos y consejos muy útiles De verdad #gracias, fue con el mensaje que Tábata Jalil publicó la foto donde informa que tiene Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Contrario a otros artistas que suben videos de como se contagiaron de Covid-19, Tábata Jalil mandó un mensaje de como es su estado de salud, además agradeció las muestras de cariño que recibe.

Leer más: Tábata Jalil con falda de colegiala sube la temperatura

Como me lo dijo mi neumólogo ya te habías tardado... Después de grabar diario en la calle por un año en pandemia conviviendo con el COVD. Recibí llamadas de 4 de ls 9 entrevistados de la semana pasada y esas 4 personas me confirmaron que tenían COVID así que me hice la prueba y hoy llegaron los resultados. Di positivo, ahora a seguir el tratamiento y a recuperarme, escribió, la famosa.

Tras la declaración de Tábata Jalil, los comentarios de inmediato le llovieron a la conductora de Venga la Alegría quien es muy famosa, por si fuera poco le hicieron saber que es una mujer muy responsable.

"Vamos Tabatita pronto saldrás de esta! Te quiero un montón", "Que te recuperes Tabatita, abrazos fuertes!", "Que te recuperes pronto Tabatita, te mando los mejores deseos", le escribieron a Tábata Jalil.

Leer más: Tábata Jalil de espaldas en traje de baño recibe los cariños del sol

Cabe mencionar que Tábata Jalil es una de las mujeres más bellas de las redes sociales debido al cuerpazo que se carga, además de ser muy simpática con todos.

El parque temático Six Flags anuncia apertura para el 18 de marzo del 2021

Suscríbete aquí a Disney Plus