Tachan a Meryl Streep de mentirosa tras caso Weinstein

Carteles con la leyenda “She Knew” sobre el rostro de Meryl Streep han sido captados en varios puntos de Los Ángeles y difundidos a través de redes sociales.

Luego de los señalamientos de Rose McGowan en contra de Streep, varias personas han tomado parte de las posturas que las actrices han compartido y una de las acciones de estos grupos se ha presentado con los cárteles difundidos en algunas calles de Hollywood.

En dichos letreros aparece una fotografía del acusado Harvey Weinstein junto a Streep quien sobre sus ojos recae un letrero de fondo rojo con letras blancas en el que se lee la leyenda “She knew” (Ella sabía).

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.

Este fin de semana, la premiada por la Academia respondió al mensaje de McGowan en el que la señalaba por guardar silencio ante los abusos del productor, con un comunicado en el que aseguraba no saber de lo que sucedia.

La actriz dijo haber escrito su comunicado en respuesta a un tuit ya borrado de Rose McGowan, que criticó a Streep por trabajar con el productor

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.



Posters appeared next to the Hollywood Highland Center, 20th century Fox Studios, and near Meryl Streep's Pasadena home. pic.twitter.com/Do3EoyVGzc — Mike Cernovich (@Cernovich) 19 de diciembre de 2017



"Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que no conocía los crímenes de Weinstein, no en los años noventa cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras. No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo", escribió entonces.

En tanto, a pesar de lo público de la campaña con afiches, aún se desconoce quién o quienes estén detrás y hasta el momento, la intérprete de Kramer contra Kramer no se ha pronunciado al respecto. No obstante, algunos seguidores y público en general han salido en defensa de la actriz con comentarios en redes sociales.

“40 de los hombres más famosos de Hollywood han cometido abusos sexuales pero a alguien le parece mejor empapelar la ciudad con carteles culpando a Meryl Streep (porque no expuso a Weinstein), en vez de con la cara de los violadores”, escribió una joven en Twitter.

SEGUNDA PARTE DE "EL DIABLO VISTE A LA MODA"

Si disfrutaste como nunca con las aventuras de Andy Sachs, la segunda asistente personal de la directora de moda más terrible del panorama fashion, estás de suerte.

Esta semana Entertainment Weekly anunciaba que la autora del exitoso libro The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), Lauren Weisberger, ha confirmado el lanzamiento de una nueva secuela.

El libro se publicará el próximo 5 de junio con el título When life gives you Lululemons (Cuando la vida te da Lululimones) y esta vez sigue los pasos de la excompañera de trabajo de Andy, Emily Charlton en su nueva faceta laboral.

La que fuera primera ayudante de la malvada Miranda Priestly, es ahora una asesora de imagen para una mega celebrity a la que tiene que ayudar después de ser arrestada por conducir ebria.

Uno de los datos más curiosos y que probablemente ha ayudado mucho al éxito de esta historia, es que la escritora del libro realmente fue asistente de la directora de la revista Vogue, Anna Wintour.

