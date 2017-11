Tachan al Festival Corona Capital de racista

Fuertes críticas en Facebook e Instagram recibió la cuenta oficial del Corona Capital porque desde el inicio del festival compartió fotos de los asistentes, pero sólo de los de piel blanca y vestidos al último grito de la moda.

“Esa gente es el 5% de asistencia, los demás no somos de ese color”, escribió alguien en Instagram, mientras que en Facebook algunos asistentes compartieron mensajes como “le toman foto a puro güerito. Vamos, es un festival mexicano, 80% del público no se parece al de las fotos. La piel morena también es hermosa”. Pese a las críticas, al inicio de su segundo día, los fotografiados eran de rasgos similares.

¿Qué es el Corona Capital?

Es un festival anual de rock y música alternativa, el evento es organizado por la Corporación Interamericana de Entretenimiento y se realiza en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.



Su primera edición fue el 16 de octubre de 2010, el festival se ha coronado como uno de los más importantes de México y América Latina, además a traído bandas de Norteamérica y Europa que jamás habían pisado suelo mexicano.

Entre los grupos destacados este año estuvieron Green Day, The Drums, Gorgon City, The Sounds y Dua Lipa.

PRIMER DÍA DEL CORONA CAPITAL

El público ansiaba ver a los Foo Fighters en el primer día del festival Corona Capital y obtuvo su recompensa a lo grande.

La banda liderada por Dave Grohl interpretó el sábado éxitos como All my life y The best of you, así como su más reciente éxito The Sky is a Neighborhood, de su álbum Concrete and Gold.

También hubo varias sorpresas como Under Pressure de Queen cantada por el baterista Taylor Hawkin, con Grohl en los tambores, y un homenaje a Malcolm Young, fundador de AC/DC fallecido el mismo día del concierto para quien interpretaron Let There Be Rock con la foto del rockero en el fondo del escenario.

Los integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll cumplieron las expectativas de los fans que habían llegado al festival desde las primeras horas de la tarde y que no se retiraron del Autódromo Hermanos Rodríguez hasta casi la una de la mañana.

Grohl sabía que el público mexicano lo estaba esperando desde hacía ya varios años y le agradeció dedicándole My Hero.

“Hace mucho tiempo, unos tres, cuatro o cinco años, teníamos la idea de hacer una serie de televisión llamada ‘Sonic Highways’”, dijo Grohl sobre su miniserie documental de 2014 estrenada por HBO.

“Nos dijeron que lo harían pero teníamos que pagar casi por todo, así que pensamos ¿cómo le hacemos?, ¿cómo hacemos nuestro próximo álbum? Pensamos vamos a la Ciudad de México a tocar unos conciertos, por eso tenemos que agradecerles porque sin la Ciudad de México nunca habríamos tenido ‘Sonic Highways’”, agregó el vocalista sobre los conciertos del 11 y el 13 de diciembre de 2013 en el Foro Sol de la capital mexicana con los que terminaron con un año sabático y al parecer consiguieron el dinero para esa miniserie dedicada al rock.

EN VARIOS MOMENTOS DEL CONCIERTO GROHL PIDIÓ QUE ENCENDIERAN LAS LUCES SOBRE LA GENTE PARA PODER MIRAR ASOMBRADO A LA MULTITUD. LOS ORGANIZADORES DEL CORONA CAPITAL ESPERABAN UNA AFLUENCIA DE 180 MIL ASISTENTES EN TOTAL PARA EL FIN DE SEMANA.

Con información El Universal

