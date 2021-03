Tachan de covidiotas a gruperos por conciertos masivos ante pandemia

Tal parece que la pandemia no es impedimento para que los cantantes gruperos se pongan a trabajar, prueba de ello son los tremendos conciertos que han realizado en los últimos días varios cantantes, algunos de ellos son Chuy Lizarraga, Tatiana y Lorenzo Méndez entre otros, quienes reactivaron sus actividades laborales, pues desde hace un año no habían tenido la oportunidad de pisar un escenario.

De acuerdo con el portal Chamonic, Lorenzo Méndez se presentó en Caldwell, Idaho, donde tuvo un lleno total, además agradeció al público que asistió a su presentación después de haber estado alejado de los escenarios desde hace tiempo, por si fuera poco sigue teniendo tremendo éxito después de haberse lanzado como solista.

La cantante Tatiana la famosa Reina de los niños, también reanudo actividades, pues estuvo en un evento infantil donde se le vio muy animada, además ella siempre ha estado al pendiente de sus fans, quienes le pedían su gran retorno para que pudiera dar shows.

Julio Preciado también decidió regresar a los conciertos, esto después de estar aislado junto a su familia, además de haberse recuperado de un delicado trasplante de riñón, por lo que ahora lo está dando todo en sus presentaciones.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron a los conciertos de estos famosos y lanzaron hate, pues no les parece que se deban hacer este tipo de eventos, por si fuera poco algunos de ellos fueron tachados de no poner el ejemplo.

"Entiendo que necesitan trabajar y que la gente necesita salir y vivir, pero usen cubrebocas no cuesta nada", "Pues creo que pueden trabajar en otra cosa si no pueden subirse a un escenario, tienen que ser más responsables, apoco no pueden ni usar la máscara, ya que todos parecen sardinas!", son algunos de los mensajes que lanzaron en redes.

Cabe mencionar que otros famosos prefieren hacer conciertos virtuales para no exponer a sus fans, aunque en sus redes sociales se han quejado, pues aseguran que extrañan demasiado el contacto con el público.

