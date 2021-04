Taemin de SHINee anuncia enlistamiento al servicio militar: "primera parte de mi vida ha terminado"

Taemin compartió con SHAWOL importantes noticias a través de un V Live, entre estas, que se enlistará en el servicio militar en mayo próximo. Antes de ausentarse por varios meses de sus actividades como cantante (tanto solista como parte de la agrupación de K-Pop SHINee), el Idol de 27 años de edad lanzará nueva música. Asimismo llevará a cabo un Beyond LIVE el 2 de mayo.

El nuevo álbum en solitario de Taemin saldrá en la segunda o tercera semana de mayo, "el calendario del álbum aún no se ha confirmado, pero podré mostrar una última actuación (antes de irse a su servicio militar obligatorio) y música brillantes".

Siento que me he convertido en alguien que es realmente especial, mostraré para ustedes el último lado glamoroso de mí.

El integrante de SHINee pidió a todo el SHAWOL, no ponerse triste por su partida y prometió estar de regreso el próximo año. "Siento que la primera parte de mi vida ha terminado y que podré recordar las cosas que he hecho hasta ahora, lo que quería decir es que no se preocupen, estaré de vuelta el año que viene".

Asimismo Taemin agradeció al fandom por estar siempre a su lado "cuando me siento solo". Cree que su trabajo le queda bien, "porque soy alguien que realmente quiere recibir amor".

"Realmente hubo momentos en los que me sentí solo, mirando hacia atrás, realmente me sentí feliz también, pero mirando hacia atrás, también me sentí muy solo, quiero hablar mucho con ustedes, pero no puedo animarme a hablar".

El cantautor, productor y coreógrafo surcoreano, dijo que seguirá trabajando duro mientras haya alguien que lo apoye. "También lo pienso, que debería haberme comunicado con ustedes cada vez más, pero me enteré muy tarde, estoy muy agradecido y realmente me gusta que soy la felicidad de alguien".

SHINee lanzó en febrero pasado su séptimo álbum de estudio "Don't Call Me", tras un hiato de dos años y medio relacionado con el servicio militar que llevaron a cabo Onew, Key y Minho. Taemin es el único integrante de la banda que falta por realizar el servicio militar obligatorio, que todo hombre surcoreano debe llevar a cabo entre los 18 y 28 años de edad.

Hace unos días SHINee lanzó el álbum repackaged "Atlantis".