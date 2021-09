Taemin de SHINee, el nuevo y distinguido recluta de la Banda del Ejército de la República de Corea

Taemin, uno de los integrantes de la grandiosa agrupación musical SHINee, se enlistó al servicio militar obligatorio a fines de mayo pasado. El joven cantante, compositor, bailarín y productor surcoreano ingresó al Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea en Nonsan, provincia de Chungcheong del Sur, tras terminar las promociones de su tercer mini álbum como solista "Advice".

Después de recibir entrenamiento básico, Taemin se unió a la Banda del Ejército de la República de Corea, donde ha comezado a servir oficialmente. Recientemente la Administración de Personal Militar (MMA) compartió una publicación sobre Taemin en su blog oficial, que incluye una serie de fotografías del maknae de SHINee, así como una entrevista.

Lee Taemin de 28 años de edad y originario del distrito Dobong-gu en Seúl, Corea del Sur, contó que para su prueba de postulación a la banda militar, cantó "Resignatio" de Big Mama. "Solía disfrutar cantando y también era activo como cantante en la sociedad, así que solicité la banda militar, que mejor se adaptaba a mis aptitudes".

El Idol manifestó que el unirse a la Banda del Ejército de la República de Corea, "tiene la ventaja de desarrollar sus propias habilidades especiales al hacer uso de ellas". Aún no ha participado en ningún evento como parte de la banda militar, pero expresó sus esperanzas de participar en uno pronto. De momento se prepara practicando el Himno Nacional y "We go together", canción que rinde homenaje al espíritu de la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos.

Taemin debutó como integrante de SHINee en mayo de 2008.

Cabe resaltar que Taemin es el segundo integrante de SHINee en unirse a la Banda del Ejército de la República de Corea. Cuando llevó a cabo su servicio militar obligatorio, Key (cuyo nombre verdadero es Kim Kibum), formó parte de esta.

¿Qué es la Banda del Ejército de la República de Corea? Es una unidad de ceremonias estatales del Ejército de la República de Corea y representante de la banda de marcha del ejército; se especializa en música marcial y tradicional coreana y adaptaciones modernizadas de canciones populares para presentaciones durante conciertos.

La banda militar, a la cual se unió Taemin de SHINee, actúa principalmente en las ceremonias de llegada del estado en el Casa Azul (oficina ejecutiva y residencia oficial del Presidente de Corea del Sur), con el Servicio Conjunto Guardia de honor.

Por otra parte, Taemin manifestó en la entrevista antes mencionada, que durante su primera licencia del servicio militar, visitará a su familia y a su adorada mascota; asimismo contó estar practicando y aprendiendo a tocar el piano en la banda militar. El cantante mandó este mensaje a SHAWOL:

Para mí, servir en el ejército es un momento para poder mirar hacia atrás y crecer. Me gustaría decirles a mis fans que los extraño mucho y estoy alentando a todos aquellos que se enlistarán pronto.

Leer más: Key de SHINee, junto con Taeyeon, expresa emociones honestas después de una ruptura en "Hate that"