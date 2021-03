Taemin de la boy band SHINee, grabó la balada "My day" para el OST del K-drama "Navillera"

Además de las fascinantes historias que presentan, es muy común que en los OST de los K-dramas participen reconocidas estrellas del K-Pop para hacer aún más atractiva dicha historia. El joven cantante surcoreana Taemin, uno de los integrantes de la sensacional agrupación SHINee, forma parte de la banda sonora de "Navillera" protagonizada por los actores Park In-hwan y Song Kang.

Taemin grabó la canción "My day" que forma parte del OST del nuevo K-drama de tvN y Netflix, "Navillera". El tema musical se dio a conocer al final del primer capítulo que se emitió el 22 de marzo. Los fans del Idol y de SHINee se sorprendieron al saber de su participación en la banda sonora. El lanzamiento oficial de la canción se llevará a cabo el próximo 30 de marzo.

"My day" es una balada suave y emocional, en la que la melosa voz de Taemin agrega color a la tranquila melodía. Asimismo esta canción marca el regreso del cantautor de 27 años de edad a una banda sonora; la última vez que el también productor musical participó en un OST fue en el 2015, con la canción "Your name" para el drama de KBS "Who are you: school. 2015". Cabe recordar que dicha canción la grabó a dueto con su entrañable amigo Jonghyun.

Por otra parte, Taemin ha formado parte del esperado comeback de SHINee con el lanzamiento de "Don't call me", el séptimo álbum de estudio de la boy band. Por dos años y medios la agrupación estuvo ausente de los escenarios ya que sus integrantes Key, Onew y Minho estuvieron en el servicio militar obligatorio.

Mientras sus amigos y compañeros de SHINee estuvieron en el servicio militar, Taemin dio a conocer su cuarto álbum de estudio en solitario "Never gonna dance again", lanzado en dos partes (la primera en septiembre de 2020 y la segunda, en noviembre). La canción de la primera parte ("Never gonna dance again: Act 1) fue "Criminal", donde expresa atracción hacia alguien como el síndrome de Estocolmo. Posteriormente dio a conocer "Idea" ("Never gonna dance again: Act 2") que trata del proceso de deshacerse del yo pasado y buscar el verdadero yo.

¿De qué trata el K-drama "Navillera"?

La serie está basada en el webtoon "Navillera" de HUN y Ji-min. De acuerdo con la sinopsis, un septuagenario y un veinteañero excepcionalmente talentoso se ayudan a superar sus duras realidades y asumen el reto de convertirse en bailarines. Como mencionamos al principio, el drama está protagonizado por Park In-hwan y Song Kang (actor estelar a quien vimos recientemente en el K-drama "Love Alarm" y "Sweet Home").

La serie sigue a Duk-chool (personaje de Park In-hwan) un adulto de 70 años de edad y cartero jubilado, quien decide perseguir su sueño de aprender ballet, decisión que no agrada a su familia. En la academia de baile conoce al joven Lee Chae-rok (Song Kang), un bailarín de 23 años que se interesó por el ballet después de probar diferentes deportes; su madre era una bailarína de ballet antes de morir de una enfermedad cuado él era joven; ante sus problemas financieros, piensa en dejar este arte que tanto lo apasiona.

Tras conocerse Duk-chool y Lee Chae-rok, comienzan a construir una gran amistad a través del arte.