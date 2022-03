Tailo Paz anhela conquistar al público mexicano; demostrará ser un artista versátil e integral

Desde pequeño, el cantautor y productor hondureño Tailo Paz fue un niño enamorado de la música, a la corta edad de 12 años, por razones ajenas a él, se muda a Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y ahí arranca un sueño que, hoy en día, afirma ser su pasión y profesión.

Con una visión internacional y deseo de seguir dando a conocer su proyecto ante nuevos oyentes, el artista hondureño inicia este año relanzando al público mexicano "Pégate a mí", un tema que actualmente ya supera el millón de visitas.

"He visitado varias veces México, es un país maravilloso, me encanta su gente y cultura, por primera vez tengo la oportunidad y un equipo a lado mío para poder llevar mi música a nuevos horizontes, estoy seguro de que en esta visita al país como Tailo Paz, podré conocer a toda la gente que me ha escrito mucho a través de redes sociales", comentó.

Aparte de "Pégate a mí", en plataformas digitales de música puedes disfrutar de sus álbumes "La historia" y "Tailo Paz". Su más reciente lanzamiento fue su sencillo "Baila morena", el cual en solo un mes ha superado las 90 mil visitas en su canal de YouTube.

El intérprete afirma que el 2022 será un año de mucha música y durante su visita a México, estará presentando otro nuevo lanzamiento.

Desde muy chico, Tailo Paz descubrió que la música era su pasión. Foto: cortesía

Actualmente, Jesús Paz (nombre real del cantante del género urbano), radica en Miami, Florida. Desde muy joven tuvo el interés por la música y fue evidente en cada paso y reto de su vida, mostrando en cada una de sus poemas convertidos en canciones.

Luego de mudarse a Boston, sus inicios musicales estuvieron al formar parte de Fomo Productions, un grupo conformado por tres amigos del High School, donde logró grabar sus primeras canciones y desarrollo un conjunto de habilidades como compositor y cantante.

Unos años después, Tailo Paz conoce al productor puertorriqueño Enix y graba su primer demo llamado "Mi nuevo mundo", donde incluyó el tema "Si me quieres", que lo ayudó perfilarse como solista en la ciudad estadounidense de Boston.

En su intención de mostrar más de su talento, también empieza a grabar con Katra The Hits Maker, productor hondureño con el que graba el primer mixtape que contiene 12 temas, entre estos "Y qué más da", sencillo que le abrió las puertas en Boston y logra grabar el video con el director y productor Nestor Yanani, quién se convierte en uno de sus productores y a la vez, uno de sus mejores amigos.

Ha trabajado con gente importante en la música como Mario Martinellis (Enrique Iglesias), Jerry Edition, Dj Conds (Pitbull), entre otros, siempre buscando nuevos sonidos y diferentes estilos.

Sus videos musicales como "Pégate a mí", "La única", "La botella" y otros más, han permitido que Tailo Paz cuente con una proyección internacional, que lo perfila como un artista versátil e integral.