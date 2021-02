Tainy lanza "Sunbathe" a dueto con Miguel, una canción hipnotizante con tambores bailables

El puertorriqueño Marcos Efraín Masís Fernández, mejor conocido como Tainy, deleita a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción "Sunbathe" a dueto con el cantautor estadounidense Miguel. Para complementar el estreno de este nuevo sencillo, también lanzaron el video musical oficial; cabe mencionar que tanto la canción como el videoclip, fueron producidos por NEON16, la incubadora de talentos e ideas, lanzada por Tainy y Lex Borrero en el 2019.

Dirigido por Munachi Osegbu, el video musical presenta a Miguel cantando románticamente sobre la energía de una mujer y de cómo necesita más de su presencia, utilizando referencias poéticas e ingeniosas al sol. Tainy provee una obra maestra de ritmo con una melodía hipnotizante y tambores bailables. Esta es la fórmula creativa por la que Miguel es conocido en la música y Tainy supo plasmar esa esencia en el producto final.

Con respecto a la canción "Sunbathe", el reguetonero boricua Tainy comentó: "crear este tema fue muy especial para mí, soy un gran admirador de Miguel y su trabajo.

Quería encontrar la manera perfecta de combinar nuestros mundos y unirlos, lo cual no fue realmente difícil porque gran parte de la inspiración cuando creo mi música proviene de él. ¡Es un genio y esta canción es una de mis favoritas!

Por su parte Miguel manifestó: "Tainy tiene una gran energía y es un verdadero genio en su oficio, hicimos esta canción en Miami, estaba lloviendo y yo pensaba en casa".

"Sunbathe" sigue al sencillo de Selena Gomez "Baila conmigo" con Rauw Alejandro, y "De una vez" de su muy anticipado EP en español "Revelación", el cual fue producido por NEON16/Tainy, así como el éxito mundial de Tainy "Un día (one day)", que lo llevó a recibir una nominación al Grammy en la categoría "Mejor presentación pop dúo/grupo".

Desde su lanzamiento esta canción ha superado las 600 millones de reproducciones, y ha recibido múltiples certificaciones de oro y platino en todo el mundo, incluyendo cuatro veces platino en Estados Unidos. "Un día (one day)" llevó el estilo musical de Tainy a un nuevo nivel.

Cabe resaltar que el productor ganó como "Productor del año" en los Premios Billboard de la Música Latina 2020 y ha disfrutado de un éxito sin precedentes, mientras continúa dominando el puesto número uno en la lista de los "Mejores productores latinos de Billboard" por un récord de 63 semanas. Recientemente Tainy ganó en Premios Lo Nuestro 2021 el galardón como "Crossover colaboración del año", por su éxito "Un día (one day)" junto a Dua Lipa, J Balvin y Bad Bunny.

Tainy, tres veces ganador del Latin Grammy y múltiples premios BMI, ha estado produciendo éxitos que definen la carrera de innumerables artistas, incluyendo los pioneros del género como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalia, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Don Omar, Wisin y Yandel, entre otros. En el 2019 Tainy hizo su debut como artista y alcanzó la cima de las carteleras con sus éxitos "I can't get enough", "Adicto", "Callaita", "Agua" y "Un día (one day)".