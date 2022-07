¡Tal y como Fernando del Solar quería! El emotivo encuentro de Luciano y Paolo con hijos de Anna Ferro

El conductor de televisión Fernando del Solar, le pidió a su esposa Anna Ferro, si algo llegaba a pasarle, que amara y cuidara a sus hijos Luciano y Paolo, fruto del matrimonio que tuvo con Ingrid Coronado. Esto lo dio a conocer la maestra de pilates, durante una rueda de prensa que llevó a cabo en una funeraria de la Ciudad de México, donde fue velado el cuerpo de su esposo.

Asimismo, la viuda de Fernando del Solar mencionó la promesa hecha, "que los siguiera viendo". Y así lo ha cumplido.

Tal y como Fernando del Solar lo anhelaba, sus hijos Luciano y Paolo tuvieron un emotivo encuentro con Alessandro, Mario Carlo y France, hijos de Anna Ferro. Aunque se desconocen mayores detalles de esta reunión, se sabe que ocurrió después del funeral del también actor, quien falleció la semana pasada, a los 49 años de edad, a consecuencia de un cuadro de neumonía.

"Amore mío, sé que tú tuviste que ver con esta reunión, gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos. Los tuyos, los míos y nosotros, te amo hasta el infinito. Gracias por tanto Fernando, siempre serás el amor de mi vida", expresó Anna Ferro junto a la fotografía que compartió sobre este especial encuentro.

Cabe mencionar que respetando la privacidad de Luciano y Paolo, Anna cubrió sus rostros en la fotografía, tal y como la hace Ingrid Coronado cuando comparte en sus redes sociales algunos momentos juntos a sus hijos.

Otro aspecto para resaltar, Alessandro y Mario Carlo usaron unas playeras blancas con la frase de Fernando del Solar: "arriba los corazones".

Los hijos de Fernando del Solar y Anna Ferro.

Estos son algunos de los comentarios en la publicación de Anna Ferro: "gran mujer, eres un ejemplo a seguir", "arriba los corazones ❤️❤️❤️ tienen a un super ángel allá arriba, él siempre estará con ustedes, desgraciadamente su misión en esta tierra terminó muy pronto", "tú le cambiaste la vida a él y eso todo el mundo lo sabe", "no te conozco Anna Ferro, pero ya te quiero, te mereces todo lo más bonito de la vida", "que esta unión siga por siempre" y muchos más.

Por otra parte, la conductora de televisión Ingrid Coronado recibió muchos ataques tras la muerte de Fernando del Solar. Usuarios de redes sociales recordaron la controvertida separación que tuvieron. En su momento, se dijo que la ex integrante de Garibaldi, había abandonado al padre de sus hijos, Luciano y Paola, cuando estaba luchando contra el cáncer (Linfoma de Hodgkin).

En la rueda de prensa que ofreció Anna Ferro, comentó al respecto: "fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad".