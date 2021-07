Tal y como lo hiciera la Princesa Diana, Adamari López lució majestuosa con su vestido de la venganza

A fines de mayo pasado la conductora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López, anunció su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, padre de su hija Alaïa. Mediante un video que publicó en sus redes sociales manifestó: "como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida".

Aunque se encuentran separados temporalmente como pareja, Adamari López y Toni Costa han dejado muy en claro que mantienen una buena relación, por el bienestar de su hija Alaïa. Tan así que llevaron a cabo recientemente un viaje por Italia; en sus respectivas cuentas de Instagram publicaron algunas fotos y videos de este viaje familiar.

Adamari López, ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi (hoy esposo de la modelo española Águeda López), ha mostrado a sus miles de seguidores que la soltería le sienta de maravilla. En su feed de Instagram publicó una fotografía luciendo uno de los vestidos de noche que usó en su viaje por Italia.

Leer más: Así lucen las hijas de Karla Luna, quienes permanecen al cuidado de su madrastra Karla Panini

Se trata de un little dress en tono plateado, de escote profundo y con pliegues a la altura de la cintura. Al ver esta fotografía de Adamari López, nos recuerda al "vestido de la venganza" que usó la Princesa Diana de Gales (Lady Di), el mismo día en que su entonces esposo, el Príncipe Carlos (primero en la línea de sucesión al trono británico), anunció públicamente su adulterio con Camilla Parker Bowles.

Luego de que Adamari López anunciara su separación de Toni Costa, tras 10 años juntos, surgieron los rumores de que el bailarín profesional le habría sido infiel, algo que él ha desmentido.

Aunque la infidelidad de Toni Costa a la madre de su hija son solo rumores, lo que es cierto es que tanto Adamari López como la fallecida Princesa Diana de Gales lucieron majestuosas, hermosas y sensuales al usar el "vestido de la venganza". Con dicho atuendo, ambas mujeres demostraron ser mucha mujer para el hombre que las traicionó (con respecto a Adamari, en caso de ser ciertos los rumores).

En julio de 1994 el Príncipe Carlos, quien tenía dos años separado de la Princesa Diana, hizo pública su relación amorosa con Camilla Parker Bowles; cabe mencionar que en ese momento aún estaba casado con Lady Di, por lo cual reconoció haber cometido adulterio.

El 29 de julio de ese año la revista Vanity Fair organizó en la Serpentine Gallery de Londres la gala benéfica anual destinada a recaudar fondos para la galería de arte. Lady Di no quería ir a la gala anual al sentir vergüenza por la situación y sabiendo que habría muchos periodistas que la cuestionarían por las declaraciones de su esposo. La Princesa Diana le dijo a su mayordomo Paul Burrell:

No puedo ir, no puedo dar la cara sabiendo lo que Carlos acaba de decir y de todos modos, no tengo nada que ponerme.