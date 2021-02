Tal y como lo hiciera su esposo Eduardo Capetillo, Biby Gaytán busca la alcaldía de Ocoyoacac

El nombre de la actriz Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida como Biby Gaytán, figura en la lista de precandidatos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes buscan la presidencia de Ocoyoacac, uno de los 125 municipios del Estado de México, donde la también cantante tiene su hogar que ha formado junto a su esposo Eduardo Capetillo y sus cinco hijos.

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, Presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN en el Estado de México, fue el encargado de dar a conocer los nuevos registros de precandidatos para diferentes municipios del Estado de México, entre estos, el de la bella actriz de telenovelas y ex integrante del grupo Timbiriche.

Hasta el momento Biby Gaytán no ha comentado nada sobre el registro de su precandidatura a la alcaldía de Ocoyoacac. Cabe recordar que en el 2018 su esposo Eduardo Capetillo, fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Ocoyoacac, sin embargo, su fama no le ayudo a conseguir los votos suficientes para ocupar este cargo público del municipio donde vive junto a su familia.

En aquella ocasión el actor y cantante Eduardo Capetillo, fue derrotado Anallely Olivares Reyes, candidata de la coalición "Juntos haremos historia" formada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). Durante su campaña el esposo de Biby Gaytán expresaba ante los habitantes de Ocoyoacac:

Es algo que no tiene que nacer de mí, eso es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac, soy una persona ordenada, no puedo tapar el sol con un dedo y me gusta decirle a las cosas por su nombre porque si algo van a tener ustedes de mí siempre, es honestidad y transparencia.