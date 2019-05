Talía, de Acapulco Shore, hace público que la drogaron

Talía, una de las participantes del reality show de televisión "Acapulco Shore", hace público a través de sus redes sociales que la drogaron en un antro de la CDMX. Sufrió una terrible experiencia y difícilmente la va a olvidar.

Salí a un antro y me drogaron, me empecé a sentir súper mal. No sé qué haya sido; ceo que fue un ácido porque me sigo sintiendo mal y ya pasó un día.”