Talina Fernández agradece a Ana Bárbara por ayudarla a ver a sus nietos y rompe en llanto

Agradecimiento total es el que siente Talina Fernández de 77 años con Ana Bárbara de 51, pues como algunos ya sabrán la famosa se encuentra en la Ciudad de México para promocionar su concierto en la Ciudad de México, es por eso que acudió al programa Sale el Sol, donde se le vio muy feliz de estar en el matutino.

Pero las cosas se pusieron muy sentimentales después de que Talina Fernández le hizo una pequeña entrevista más personal donde habló de momentos familiares más íntimos, entre ellos como es la relación que ambas tienen, pues cuando Mariana Levy murió, la cantante grupera se hizo cargo de sus nietos, quienes se mudaron con ella, esto después de haberse casado con José María Fernández El Pirru, quien no dejaba que los menores convivieran con su abuela.

Es por eso que en plena entrevista y fuera de las preguntas que le hizo Talina Fernández le agradeció por haberla dejado convivir con sus nietos, por lo que Ana Bárbara rompió en llanto al escuchar las palabras de la conductora mexicana, quien en ese momento le habían detectado un tumor en el cerebro.

Mi amor yo puedo decir quien fuiste para mis nietos cuando Pirru no me dejaba verlos como me ayudaste yo con un tumor en la cabeza en la playa tratando de ver a mis nietos Pirru no me dejaba entrar y Ana Bárbara me mandaba una coca cola helada estaba recién yo operada, tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos", dijo Talina Fernández en la entrevista.

Y es que no es sorpresa que la Dama del Buen Decir, esté agradecida con la grupera, pues su temor era que los menores quedaran desamparados, pues realmente no sabía que iba a pasar con ellos, por lo cual la intérprete de Bandido siempre trató de que convivieran.

Hay que mencionar que desde hace tiempo Ana Bárbara finalizó su relación con el Pirru, con quien procreó un hijo, pero actualmente ella está feliz con su ahora prometido Angél Muñoz con quien está muy feliz y ella lo demuestra cada que puede en sus redes sociales.