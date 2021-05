Talina Fernández asombra al confesar que tuvo contacto con extraterrestres y que la curaron de una pierna

México. La conductora de televisión Talina Fernández comparte en el programa Sale el Sol que años atrás estuvo en contacto con unos alienígenas, los cuales la operaron y curaron de una fractura en la rodilla.

Muchas anécdotas y experiencias profesionales tiene la señora Fernández, madre de la fallecida actriz Mariana Levy, y en el citado programa comparte que se relacionó con seres de otra galaxia tiempo atrás.

A mí me curaron en el Ajusco unos hombres alienígenas. El lunes llego a Televisa y me dicen que los teléfonos están bloqueados de gente que quiere saber en dónde te curan con las manos unos extraterrestres."

Talina recuerda que ese día llegó a la casa donde estaban los supuestos extraterrestres y que en el lugar se encontraban varias personas, y en especial recuerda haber estado en un cuarto donde se encontraban unos 20 hombres vestidos de negro.

Además, la señora Fernández les contó que tenía un malestar en su rodilla y esos hombres cerraron los ojos, movían sus manos, luego eructaron, se levantó el pantalón y su pierna estaba perfecta.

La llamada "Dama del buen decir" citó también que acudió a un especialista, tras su encuentro con los supuestos extraterrestres, y le mencionó que había tenido una fractura en la rodilla, la cual le operaron los alienígenas.

Pasado el tiempo voy con un doctor porque me torcí una pierna y me dice: '¿Cuándo te rompiste la rodilla?' y yo le dije: 'No, nunca' y me enseñó que sí había estado rota, era la que me habían operado los extraterrestres”.