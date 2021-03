Talina Fernández cuenta cómo reaccionó su nieta María Levy, tras la muerte de Mariana Levy

La conductora de televisión Talina Fernández tuvo como invitada especial a su nieta María Levy (hija de la fallecida actriz y cantante Mariana Levy), en uno de los recientes videos que compartió en su canal de YouTube. En dicho video abuela y nieta se entrevistaron mutuamente. La llamada "Dama del buen decir" resaltó que esta hermosa joven fue la razón por la cual siguió viva:

Se llama María López Levy y es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana porque yo tenía que cuidarla, tenía 9 años, fue una aventura.

Talina Fernández contó que cuando su hija Mariana Levy murió, su nieta María pasó por una muy difícil etapa y no era para menos, ya que había perdido a su mamá cuando era solo una niña. Le costó poder expresar sus sentimientos. "María no podía llorar, desde que murió su mamá no podía llorar, estaba atorada".

Por su parte María Levy comentó en el canal de YouTube de su abuela Talina Fernández, que tiempo después sacó todos los sentimientos que traía por la muerte de su progenitora, sin embargo, no lo hizo de una manera correcta. Confesó haberse portado de manera muy grosera con sus amigos en la secundaria e incluso fue expulsada.

"Como no podía llorar, no podía sacar por lo que estaba viviendo, lo saqué de otras maneras muy feas", manifestó la hija mayor de Mariana Levy, fruto de la relación amorosa que tuvo con el actor mexicano Ariel López Padilla.

Asimismo María Levy mencionó que durante la secundaria "era súper bully y la verdad me arrepiento muchísimo, le quiero pedir perdón a todas las personas que llegué a lastimar". Aunque está consciente que nada de esto se justifica, "estaba pasando por algo muy oscuro".

María Levy dijo que lo que más amaba en esta vida era a su abuela Talina Fernández y a sus hermanos Paula, José Emilio, Santiago y Julia, "son mi adoración, aprendo de ellos, aprendo de ti y llenan mi vida de alegría y de amor".