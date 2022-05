México.- Sin duda, para el amor no hay edad, y un claro ejemplo de esto es la actriz mexicana Talina Fernández, quien a sus 77 años ha encontrado el amor en el señor José Manuel, de 80 años, con quien se encuentra disfrutando de su noviazgo.

Desde hace cuatro meses, la pareja ha disfrutado de su noviazgo, recientemente la actriz sorprendió al revelar que su novio le regaló un anillo de promesa, lo que generó diferentes reacciones entre sus seguidores y su familia.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la también conductora habló sobre su romance y cómo su familia lo ha tomado, destacando que su nieta, María Levy, es quien más se muestra entusiasmada por ella, su novio y lo que viene para ambos, incluso, se ha convertido en su fotógrafa personal.

"María está enloquecida con José, pero enloquecida, es más, el domingo vamos a ir a comer. Lo que sucede es que, tanto mis hijos, como María, comprenden que él y yo nos cuidado el uno al otro", externó la actriz de 77 años de edad.

Talina Fernández cuenta cómo su familia ha reaccionado a su nuevo romance

La relación que mantienen Talina Fernández y José Manuel va viento en popa, tanto que, hace algunos días, la pareja decidió comenzar a vivir junta. Según ha externado la madre de Mariana Levy, ha encontrado a un hombre respetuoso, educado y que tiene con ella detalles que hoy en día ya no se logran ver.

"Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, de que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales, igual a los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente, educado, me abre la puerta del coche, yo no lo podía creer", externó.

Finalmente, envió un mensaje a todos sus seguidores en donde asegura que nunca es tarde para encontrar el amor, lo único que les pide es que "no se rajen", pues a cualquier edad les puede llegar y más fuerte que nunca.

