Talina Fernández recuerda el horrible día que murió Mariana Levy, su hija

La periodista Talina Fernández recuerda en una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin el horrible día en que murió Mariana Levy, su hija, prácticamente en presencia de sus hijos, cuando iba a ser víctima de un asalto en Ciudad de México.

El 29 de abril de 2005, Mariana Levy, quien era actriz y conductora de televisión, murió a bordo de su camioneta por temor a ser asaltada por un sujeto armado que se aproximaba a su vehículo.

José María Fernández, quien era esposo de Mariana, fue quien le avisó a Talina Fernández, madre de Mariana, y recuerda el horror que sintió cuando le dio la terrible noticia.

Yo no le entendía a Pirru. Me decía: ¡Nos asaltaron! Llegué donde me dijo que estaban, preguntaba por mi hija y una enfermera me dijo que estaba en el suelo."