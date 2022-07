Talina Fernández tacha de MAL PADRE a "El Pirru", el ex de su hija Mariana Levy

México. Talina Fernández arremete nuevamente en contra de "El Pirru", quien fue esposo de su hija fallecida Mariana Levy, quien murió en 2005 a los 39 años de edad.

Talina Fernández lamenta que "El Pirru" no quiera hacerse cargo de los hijos que tuvo con su hija Mariana Levy y revela que es ella quien se hace cargo de ellos.

En entrevista para el canal de YouTube de Nayo Escobar, Talina Fernández, "La Dama del buen decir", cuenta que Paula y Emilio, los hijos menores de Mariana y "El Pirru", viven con elladebido a problemas que tuvieron con su padre, quien no quiso resonsabilizarse de ellos.

Según cuenta Talina, sus nietos Paula y Emilio la están conociendo ahora que viven con ella y asegura que la relación con ellos es bastante buena.

"Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco. He tenido grandes momentos con ellos", señala la señora Fernández.

Sobre Maria, hija de Mariana y Ariel López Padilla, doña Talina Fernández dice que cuando la joven era adolescente tuvieron problemas, ahora no es así y se llevan de maravilla, platican mucho y viajan constantemente juntas también.

Mariana Levy perdió la vida de un infarto, en 2005, cuando se dirigía a Six Flags para celebrar el Día del Niño con sus hijos. En el trayecto unos hombres la abordaron en su camioneta y le dio un infarto al percatarse que la iban a robar.

Al morir, Mariana dejó a tres niños, uno de nueve meses de nacido, una niña de tres años de edad y una de nueve años; los dos pequeños se quedaron a cargo de su padre, Jose María Fernández, 'El Pirru', y la mayor fue adoptada por Talina Fernández, madre de Mariana, debido a que Ariel López Padilla cedió su patria potestad.