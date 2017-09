Talina Fernández tuvo contacto con Mariana Levy (VIDEO)

Talina Fernández reveló que después del fuerte golpe emocional que sufrió por la muerte de su hija, Mariana Levy, tuvo la oportunidad de entablar comunicación con ella a través de una famosa médium estadounidense.

En una emotiva y profunda entrevista que Gustavo Adolfo Infante hizo a Talina, en el programa El minuto que cambió mi destino, la conductora de televisión narró que después de conocer a la psíquica Concetta Bertoldi durante el programa de Televisa, Nuestra Casa, su hijo Coco Levy la contactó para que la ayudara.

“Talina, sé lo que te pasó. Mariana está bien, está del otro lado. Todo el tiempo me platica”, le dijo Concetta Bertoldi a Talina Fernández.

Desde ese momento, la conductora se hizo amiga de Concetta no con la finalidad de preguntarle sobre Mariana, porque “lo que no debo saber, no debo preguntar”.

En la entrevista, relató que un día a medianoche, el cantar de un ave no la dejaba dormir por lo que “salí a mi terraza y como loquita le pregunté: ‘¿eres tú? Mamita dime’. No vi al pájaro solo escuchaba el piar. Ese día le pregunto a Concetta: ´¿Ahí está Mariana?’”, respondiendo con un sí.

“Que me diga (algo) para que yo crea que sea ella y Concetta, me comenta en inglés: ‘Dice Mariana que si no te bastó con el canto del pájaro’”, sorprendiendo a Talina porque nadie sabía de lo sucedido aquella noche en el jardín de su casa.

Al ser cuestionada si le gustaría volver a ver a su hija a través de esta persona, la Dama del buen decir explicó: “Verla no, ella me diría cosas que dice Mariana”.

“Cuando hablo con Concetta tengo la certeza de que hay un más allá y me dura algunos días, luego entra la mente analítica de decir: ‘No inventes, esto no puede ser. Aquí se acaba todo’”.

La periodista contó con lágrimas en los ojos, el dolor que ha vivido desde hace 12 años que perdió a su hija, además la preocupación por los nietos que perdieron a su madre.

“A mi niña (Mariana Levy) la necesitaban tres niños. A mí lo que me sacó adelante fue María (su nieta), porque María no era hija de Pirru yo pensé, esa niña me necesita. No se puede ir con su padre (Ariel López Padilla), de hecho la adopté con todas las de la ley”, explicó.

Talina reconoció que la sigue extrañando, pero está segura que descansa en paz.

Recordemos que Mariana Levy falleció de un ataque al corazón cuando se dio cuenta que la asaltarían mientras iba rumbo a un parque de diversiones con su esposo e hijos, al sur de la Ciudad de México. Como actriz destacó en telenovelas como La Pícara Soñadora, Rayito de Luz y Amor Real, su último melodrama.

¿Quién es Concetta Bertoldi?

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Concetta asegura hablar con gente muerta. Su fama es tanta al grado de ser consultada regularmente por miembros de la familia real de Gran Bretaña, así como por políticos y celebridades de Hollywood.

Nacida en Nueva Jersey, platica que desde niña podía ver gente que nadie más lo hacía. A los 19 años cuenta que desarrolló el compromiso de ayudar a las personas que han perdido algún ser querido, desde entonces contacta a los “muertos”.

Con la idea de difundir su mensaje, Concetta Bertoldi ofrece conferencias y escribe libros, claro, con ayuda de su padre y hermano que ya están en el más allá.