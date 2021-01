Tamaño regalote hizo La Roca a hombre que lo ayudó cuando no tenía hogar

México. Dwayne Johnson, La Roca, es un hombre agradecido con la vida por lo mucho que le ha dado y también con las personas que en algún momento de su vida lo ayudaron, y así puede verse en un video que circula en YouTube y en el que se aprecia que le regaló una camioneta a un buen hombre.

A Dwayne Johnson, originario de Hayward, California (1972) y quien ha protagonizado películas como Rascacielos y Rápidos y furiosos, un buen hombre le tendió su mano cuando comenzaba a sobresalir en la lucha libre y no tenía dónde vivir, por eso ahora que tiene dinero lo buscó y le regaló una camioneta.

Foto de Instagram

El actor y ex luchador Dwayne Johnson comparte en sus redes sociales un video en donde se ve su encuentro con Bruno Lauer, quien le dio un espacio en su casa cuando el hoy famoso actor de Hollywood no tenía dónde vivir.

Mi vida ha estado llena de este tipo de giros, sin embargo, Dios y el universo siempre encontraron una manera de poner a este tipo de personas en mi camino, que me ayudaron a cambiar la trayectoria de mi vida,” comenta Dwayne, conocido como La Roca y quien se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019, para dedicarse a su carrera como actor.

La Roca hace público que el buen hombre lo dejó dormir en su remolque durante un buen tiempo, mientras conseguía algo de dinero y crecía en su carrera dentro de la lucha libre, eso nunca lo ha olvidado y le vivirá eternamente agradecido.

También el actor cuenta que Bruno Lauer le dio sus últimos 40 dólares para poder comprarse su primer carro, y ese recuerdo también lo lleva en el corazón. Ahora La Roca le ha regalado una Ford F-150 completamente nueva y hasta grabó el momento en un video.

Te quiero mucho, no por esto, sino por la gran persona que eres” dice Bruno en el video a La Roca, y ambos se miran muy emocionados ante dicha situación.

Dwayne Johnson, La Roca, ha participado en una gran diversidad de películas, taquilleras la mayoría de ellas, puesto que se han exhibido prácticamente en todo el mundo; su papel como Luke Hobbs en The Fast and the Furious es uno de los más reconocidos.

Terremoto, Viaje a la isla misteriosa, Jumani, Un espía y medio son algunas de las películas de Dwayne y entre sus logros como luchador se destacan, por ejemplo, diez Campeonatos Mundiales: ocho como Campeón de la WWE y dos como Campeón de la WCW, según Wikipedia.