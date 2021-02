"También tengo días malos": Kendall Jenner responde a los que quieren ser como ella

Aunque muchos quieren ser como ella, Kendall Jenner se aseguró de dejar en claro que también es humana y que tiene días malos como todo el mundo.

Siendo ahora la modelo más famosa y mejor pagada en la actualidad, Kendall Jenner ha despertado admiración y envidias tanto por su lujoso estilo de vida como por la esbelta figura que presume en redes sociales. En redes sociales, muchas personas han expresado sus deseos de ser como la segunda menor de las hermanas Kardashian: millonaria, exitosa y hermosa.

Pero ante esto, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ quiso aclarar que no todo en su vida es de color de rosa, y mandó animos a quienes señalan tener problemas y que piensan que tener el nivel de fama de la modelo los hará exentos de ellos.

Esto, en respuesta a una fanática que expresó a través de Twitter que lucir como Kendall Jenner le ayudaría a superar sus problemas de seguridad y autoestima, algo a lo que la hermana de Kylie Jenner contestó que no tiene por qué ser así.

Con el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, las hermanas Khloe, Kourtney y Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, consiguieron la fama mundial y el éxito, al igual que su madre, quien también estaba encargada de manejar sus carreras, Kris Jenner.

A pesar de que luego de 20 temporadas el programa llegará a su final este año, las carreras de todas ellas han despuntado al grado de poder mantener su estatus social y sus carteras bien llenas aún sin el programa. Destacan principalmente Kylie y Kim, quienes han emprendido en sus propias empresas, al igual que recientemente lo ha hecho Kendall Jenner, a la par de su carrera como modelo.

A mediados de este mes, las tres hermanas mencionadas hicieron ruido en todo el mundo al posar para una sesión de fotos con poca ropa para promocionar la marca de Kim Kardashian, ‘Skims’, fotos en la que Kendall Jenner generó una intensa conversación por lo esbelto que luce su cuerpo.

Fuera de todas las controversias y de la defensa por parte de sus fans, muchos de ellos han expresado querer lucir exactamente como la bella modelo, quien constantemente sorprende con sus looks y los atuendos que usa para distintas marcas de alta costura como Versace o Givenchy.

“Tengo 99 problemas pero verme como Kendall Jenner solucionaría todos ellos”, escribió una usuaria de Twitter en un mensaje que llamó la atención de la modelo.

En respuesta, Kendall Jenner señaló que ella también tiene sus propios problemas, y animó a la fanática a estar orgullosa de su propia apariencia y no querer lucir como ella.

“Soy una chica extremadamente suertuda, y aprecio mucho todo lo que tengo. Pero quiero que sepas que yo también tengo malos días, y que los escucho. ¡Eres hermosa tal cual eres! No todo es tan perfecto como parece ser”.

La respuesta de Kendall Jenner desató comentarios de más fanáticos, quienes expresaron sentirse mucho mejor al leer las palabras de la socialité, a quienes también respondió con más mensajes de apoyo.

El tweet con el que Kendall Jenner responde a quienes quieren ser como ella

Los recientes escándalos de Kendall Jenner

Kendall Jenner se ha visto envuelta en distintos escándalos. El primero de ellos tras la publicación de las fotos con sus hermanas, en las que la modelo lució una delgadez extrema que muchos aseguraron que se trataba de trucos digitales con Photoshop, acusación que la siguió durante más publicaciones en redes sociales.

Además, la marca de tequila que recién anunció, ‘818’ le generó críticas por haber cometido apropiación cultural, al tratarse de una bebida mexicana y hecha en México, de la que se beneficia una persona caucásica en Estados Unidos.