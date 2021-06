¿Tampoco le gustó? Emilia Clarke entiende la molestia de los fans por el final de Game Of Thrones

El polémico final de la serie ‘Game Of Thrones’, una de las más exitosas de la cadena HBO y de todos los tiempos, sigue generando hasta el día de hoy comentarios y opiniones divididas, a dos años de haberse emitido.

Sobre ello, Emilia Clarke, quien es conocida por su papel en esta como Daenerys Targaryen, dejó entrever en una entrevista que también tiene sentimientos encontrados acerca de la conclusión de la serie, aunque como actriz debía mantenerse al margen.

En el podcast ‘Happy sad confused’, la famosa actriz señaló entender perfectamente el por qué los fanáticos de ‘Game Of Thrones’ quedaron decepcionados con el final de la serie, añadiendo que en su postura poco podía hacer por él.

“Entiendo por qué la gente se molestó, lo entiendo totalmente. Pero yo como actriz, no puedo hacer justicia al personaje en el que he puesto mi sangre, sudor y lágrimas durante décadas sin mantenerme en la misma página”, dijo.

Emilia Clarke añadió que, le gustara o no lo que estaba a punto de actuar, no podía hacer de mala gana las escenas que ya estaban escritas, pues debía estar completamente comprometida a su trabajo.

“Soy una actriz, me dan una historia y yo tengo que contar esa historia (...) El editor decide cómo es que va a verse, y el guionista decide qué es lo que voy a decir. Así que uno tiene que ir y darle la mayor verdad y honestidad y ser lo menos egoísta que puedas llegar a ser”, agregó.

Según reveló la actriz, en varias ocasiones, además del esperado final de la serie que duró 8 temporadas repartidas desde 2011 hasta 2019, ya podía imaginarse la reacción de los fans desde el momento en que leía los guiones.

“El primer instinto cuando lees el guión es ‘¡wow!’, tu primera reacción es esa. Y luego te pones como ‘Oh… tal vez a la gente (no le guste)’. No lo sabes pero lo imaginas”.

Emilia Clarke confesó que desde el inicio de la serie hasta hoy ha evitado leer todo lo que los fanáticos comentan sobre ella, pues especialmente con el final las críticas han sido bastante severas, sobre todo con el personaje que ella interpretaba en ‘Game Of Thrones’, el de Daenerys Targaryen, la ‘Madre de Dragones’, que en su última temporada presentó cambios en su personalidad que no sentaron muy bien con el público.

“Por diez años he evitado leer cualquier cosa al respecto. Fuera de lo que la gente me dice a mí personalmente, he estado completamente inconsciente de todo lo que dice el público”.